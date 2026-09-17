Поки Україні не вистачає ракет для ППО, США витрачали понад 4 протиракети на кожну ціль під час атаки Ірану

Американські військові використали близько 82 протиракет Patriot і THAAD для перехоплення 20 іранських балістичних ракет під час атаки на авіабазу Муваффак-Салті в Йорданії 9 вересня. Це в середньому понад 4 протиракети на одну ціль, тоді як Україна через дефіцит боєприпасів змушена значно економніше використовувати ракети Patriot, повідомляє Defense Express із посиланням на The Wall Street Journal, пише УНН.

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За даними видання, під час атаки американські сили випустили близько 70 дефіцитних ракет PAC-3 для Patriot. Додатково комплекс протиракетної оборони THAAD застосував ще близько 12 протиракет.

Попри значні витрати боєприпасів, американським силам вдалося перехопити 18 із 20 іранських балістичних ракет. Унаслідок удару також було пошкоджено американські військові літаки.

В Україні ракети Patriot економлять

Defense Express зазначає, що в Україні через дефіцит протиракет під час перехоплення балістичних цілей можуть застосовувати лише по 1 ракеті Patriot на ціль.

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Високі витрати PAC-3 американськими військовими привертають увагу і через обмежені запаси цих ракет. Для України це питання має особливе значення, оскільки PAC-3 є одним із ключових засобів перехоплення балістичних ракет.

Під час атаки в Йорданії також застосовувався комплекс THAAD. Раніше Іран знищив одну з радіолокаційних станцій AN/TPY-2, необхідних для його роботи, тому, як зазначає Defense Express, США, ймовірно, довелося перекинути до району авіабази іншу таку РЛС.

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