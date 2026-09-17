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Financial Times

Пока Украине не хватает ракет для ПВО, США расходовали более 4 противоракет на каждую цель во время атаки Ирана

Киев • УНН

 • 22949 просмотра

США выпустили около 82 ракет Patriot и THAAD, перехватив 18 из 20 иранских баллистических ракет. Украина вынуждена экономить PAC-3.

Пока Украине не хватает ракет для ПВО, США расходовали более 4 противоракет на каждую цель во время атаки Ирана

Американские военные использовали около 82 противоракет Patriot и THAAD для перехвата 20 иранских баллистических ракет во время атаки на авиабазу Муваффак-Салти в Иордании 9 сентября. Это в среднем более 4 противоракет на одну цель, тогда как Украина из-за дефицита боеприпасов вынуждена значительно экономнее использовать ракеты Patriot, сообщает Defense Express со ссылкой на The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

По данным издания, во время атаки американские силы выпустили около 70 дефицитных ракет PAC-3 для Patriot. Дополнительно комплекс противоракетной обороны THAAD применил еще около 12 противоракет.

Несмотря на значительные расходы боеприпасов, американским силам удалось перехватить 18 из 20 иранских баллистических ракет. В результате удара также были повреждены американские военные самолеты.

В Украине ракеты Patriot экономят

Defense Express отмечает, что в Украине из-за дефицита противоракет при перехвате баллистических целей могут применять лишь по 1 ракете Patriot на цель.

Германия передаст Украине дополнительные ракеты для Patriot из запасов Бундесвера — Писториус08.09.26, 17:00 • 5383 просмотра

Высокие расходы PAC-3 американскими военными привлекают внимание и из-за ограниченных запасов этих ракет. Для Украины этот вопрос имеет особое значение, поскольку PAC-3 является одним из ключевых средств перехвата баллистических ракет.

Во время атаки в Иордании также применялся комплекс THAAD. Ранее Иран уничтожил одну из радиолокационных станций AN/TPY-2, необходимых для его работы, поэтому, как отмечает Defense Express, США, вероятно, пришлось перебросить в район авиабазы другую такую РЛС.

Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс16.09.26, 05:17 • 21091 просмотр

Степан Гафтко

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