Германия передаст Украине дополнительные ракеты для Patriot из запасов Бундесвера — Писториус
Киев • УНН
Министр обороны Борис Писториус объявил о передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-2. Также Германия увеличит поставки ракет и дронов.
Германия дополнительно передаст Украине ракеты Patriot из своих запасов. Речь идет о ракетах-перехватчиках для зенитно-ракетного комплекса Patriot типа PAC-2. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на видеоконференции министров обороны стран, оказывающих поддержку Украине, передает УНН со ссылкой на DW.
"Мною принято решение передать Украине крайне необходимые ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера", — цитирует Писториуса Reuters.
Министр также сообщил, что Германия нарастит поставки Украине ракет класса "воздух — воздух" и продолжит поставки беспилотников и дальнобойных боеприпасов.
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