Германия передаст Украине дополнительные ракеты для Patriot из запасов Бундесвера — Писториус

Еврокомиссия согласовала заявку Украины на €3,2 млрд для закупки ракет Patriot

Еврокомиссия согласовала заявку Украины на €3,2 млрд для закупки ракет Patriot

Еврокомиссия согласовала заявку Украины на €3,2 млрд для закупки ракет Patriot

Еврокомиссия согласовала заявку Украины на €3,2 млрд для закупки ракет Patriot

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