Німеччина передасть Україні додаткові ракети для Patriot із запасів Бундесверу - Пісторіус
Київ • УНН
Міністр оборони Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні ракет-перехоплювачів PAC-2. Також Німеччина збільшить постачання ракет і дронів.
Німеччина передасть Україні ракети Patriot додатково із своїх запасів. Йдеться про ракети-перехоплювачі для зенітно-ракетного комплексу Patriot типу PAC-2. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на відеоконференції міністрів оборони країн, які надають підтримку Україні, передає УНН із посиланням на DW.
"Мною ухвалено рішення передати Україні вкрай необхідні ракети-перехоплювачі PAC-2 із запасів бундесверу", - цитує Пісторіуса Reuters.
Міністр також повідомив, що Німеччина наростить постачання в Україну ракет класу "повітря-повітря" і продовжить постачання безпілотників та далекобійних боєприпасів.
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