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Кількість постраждалих у Києві зросла до 16 після нічної атаки рф 8 вересня

Київ • УНН

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Унаслідок нічної атаки по Києву загинули двоє людей, 16 постраждали, пошкоджено понад 50 об’єктів. На семи локаціях тривають рятувальні роботи.

Кількість постраждалих у Києві зросла до 16 після нічної атаки рф 8 вересня

Унаслідок нічного комбінованого удару по Києву постраждали 16 людей, двоє загинули. Також у столиці пошкоджено понад 50 об’єктів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України, Іван Вигівський, передає УНН.

Деталі

Внаслідок нічного комбінованого удару по Києву пошкоджені понад пів сотні обʼєктів: житлові будинки, гуртожиток, територія школи, крамниці, АЗС, підприємство з виробництва борошна. Зафіксовані руйнування у багатьох районах. На жаль, внаслідок удару загинули двоє людей у Соломʼянському районі. Кількість постраждалих жителів збільшилася до 16. Всім надається необхідна допомога

- заявив міністр.

За його словами, вибухи в Києві лунали майже 5 годин, а рятувальники та поліцейські допомагали цивільним на місцях атак із перших хвилин. Під час атаки вдалося врятувати 13 людей.

Зокрема, у Голосіївському районі евакуювали людей із заблокованого приміщення. Під повторний удар також потрапив транспорт ДСНС.

Зараз у столиці продовжують працювати понад 300 рятувальників і поліцейських. Гасять вогонь та розбирають завали на 7 локаціях, фіксують черговий акт терору проти цивільних, приймають від людей заяви про знищене та пошкоджене майно, підтримують постраждалих. Працюють мобільні сервісні центри МВС, де громадяни можуть відновити документи. Це все відбувається під звуки чергової повітряної тривоги

 - йдеться у дописі.

Іван Вигівський підкреслив, що цієї ночі під ударами ворога також були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Сумщина.

На Одещині росіяни вдарили ракетами по ринку. Вже вранці на Сумщині атакували потяг Київ-Суми. На щастя, люди перебували у безпечному місці, автобусами ДСНС України та ОВА їх евакуювали. Рятувальники загасили вогонь, який охопив локомотив. У ці хвилини росіяни продовжують атакувати цивільні обʼєкти в регіонах України. Дякую кожному працівнику системи МВС, хто в моменти російського терору стоїть на захисті безпеки та життя

- заявив міністр.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки росії на Київ загинули двоє людей, ще 10 постраждали. На Київщині відомо про одного пораненого. У кількох районах пошкоджено житлові будинки, підприємства, складські приміщення та автомобілі.

Алла Кіосак

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