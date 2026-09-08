Бернем і Трамп обговорили припинення вогню в Україні
Київ • УНН
Прем’єр Британії Енді Бернем і президент США Дональд Трамп обговорили війну в Україні та потребу подальшої роботи над припиненням вогню. Також ішлося про мир на Близькому Сході.
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем поспілкувався телефоном з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це йдеться у повідомленні британського уряду, інформує УНН.
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Зазначається, що однією з тем переговорів стала війна в Україні.
Лідери погодилися з необхідністю продовжувати роботу над припиненням вогню, яке запобігло б подальшим втратам життів. Прем'єр-міністр підтвердив підтримку Великою Британією України та нещодавніх мирних переговорів під керівництвом США
Також лідери обговорили питання Близького Сходу. Зокрема, Бернем підтвердив зобов'язання Великої Британії працювати над досягненням миру та безпеки в регіоні, наголосивши на важливості рішення про дві держави, відновлення Ормузької протоки та забезпечення того, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує у вересні відвідати США та обговорити з президентом Дональдом Трампом передачу Україні додаткових ракет-перехоплювачів Patriot перед зимою.
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