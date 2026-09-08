Бернем і Трамп обговорили припинення вогню в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем поспілкувався телефоном з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це йдеться у повідомленні британського уряду, інформує УНН.

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Зазначається, що однією з тем переговорів стала війна в Україні.

Лідери погодилися з необхідністю продовжувати роботу над припиненням вогню, яке запобігло б подальшим втратам життів. Прем'єр-міністр підтвердив підтримку Великою Британією України та нещодавніх мирних переговорів під керівництвом США - йдеться у повідомленні.

Також лідери обговорили питання Близького Сходу. Зокрема, Бернем підтвердив зобов'язання Великої Британії працювати над досягненням миру та безпеки в регіоні, наголосивши на важливості рішення про дві держави, відновлення Ормузької протоки та забезпечення того, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує у вересні відвідати США та обговорити з президентом Дональдом Трампом передачу Україні додаткових ракет-перехоплювачів Patriot перед зимою.

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