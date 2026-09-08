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The New York Times

Бернем і Трамп обговорили припинення вогню в Україні

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Прем’єр Британії Енді Бернем і президент США Дональд Трамп обговорили війну в Україні та потребу подальшої роботи над припиненням вогню. Також ішлося про мир на Близькому Сході.

Бернем і Трамп обговорили припинення вогню в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем поспілкувався телефоном з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це йдеться у повідомленні британського уряду, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що однією з тем переговорів стала війна в Україні.

Лідери погодилися з необхідністю продовжувати роботу над припиненням вогню, яке запобігло б подальшим втратам життів. Прем'єр-міністр підтвердив підтримку Великою Британією України та нещодавніх мирних переговорів під керівництвом США

- йдеться у повідомленні.

Також лідери обговорили питання Близького Сходу. Зокрема, Бернем підтвердив зобов'язання Великої Британії працювати над досягненням миру та безпеки в регіоні, наголосивши на важливості рішення про дві держави, відновлення Ормузької протоки та забезпечення того, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує у вересні відвідати США та обговорити з президентом Дональдом Трампом передачу Україні додаткових ракет-перехоплювачів Patriot перед зимою.

Прем’єр Британії Бернем у Києві відвідав поранених військових24.08.26, 23:27 • 3143 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Війна в Україні
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран