ЗСУ за добу ліквідували майже півтори тисячі російських військових і знищили 1 592 БПЛА - Генштаб
Київ • УНН
За 6 вересня Сили оборони знищили 1 410 російських військових, 1 592 БПЛА та іншу техніку. рф також втратила 3 засоби ППО й 30 артсистем.
За добу 6 вересня Сили оборони України ліквідували 1 410 російських військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
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Зокрема, російські війська втратили 6 бойових броньованих машин, 3 засоби ППО та 30 артилерійських систем.
Найбільших втрат серед техніки противник зазнав у безпілотниках - Сили оборони знищили 1 592 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Також українські військові знищили 452 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 5 наземних роботизованих комплексів рф.
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