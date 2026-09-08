ЗСУ за добу ліквідували майже півтори тисячі російських військових і знищили 1 592 БПЛА - Генштаб

За добу 6 вересня Сили оборони України ліквідували 1 410 російських військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

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Зокрема, російські війська втратили 6 бойових броньованих машин, 3 засоби ППО та 30 артилерійських систем.

Найбільших втрат серед техніки противник зазнав у безпілотниках - Сили оборони знищили 1 592 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Також українські військові знищили 452 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 5 наземних роботизованих комплексів рф.

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