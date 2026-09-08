Дронова атака на Київщину спричинила пожежі на підприємствах та логістичному комплексі

$44.560.1751.790.15
ukenru
20:14 • 6624 перегляди
Генпрокурор Кравченко подав у відставку
18:43 • 13558 перегляди
Україна хоче використати вересень-жовтень для перезапуску дипломатичного процесу - Зеленський
17:44 • 14952 перегляди
Кабмін знову подав до ВР пакет законопроєктів про скасування пільг на посилки до 150 євро
7 вересня, 15:49 • 21058 перегляди
Міжнародні резерви України продовжують "танути" - за серпень скоротилися до $48,7 млрд
Ексклюзив
7 вересня, 14:51 • 22871 перегляди
Контакти США з Україною та рф розморозили процес переговорів, але прориву поки немає - політолог
7 вересня, 13:47 • 20988 перегляди
Я не тримаюся за крісло - Кравченко прокоментував, чи готовий піти з посади Генпрокурора після обшуків в ОГП
7 вересня, 13:02 • 33656 перегляди
Метро та міські установи працюватимуть, а масові заходи обмежать - як зміниться життя у Києві після 10 вересня
7 вересня, 08:53 • 25109 перегляди
Київ готує резерви води та продуктів на випадок надзвичайних ситуацій
7 вересня, 06:56 • 26828 перегляди
Українці можуть отримати майже 20 тисяч грн на опалення - хто має право на допомогу та куди звертатися
7 вересня, 01:21 • 38072 перегляди
"Проведімо реванш у листопаді": Ф’юрі кинув Усику виклик на третій бій
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
0м/с
72%
754мм
Популярнi новини
Fire Point на оборонній MSPO у Польщі покаже FP-5 "Фламінго" та балістичні ракети FP-7 і FP-97 вересня, 12:38 • 35081 перегляди
Ліга чемпіонів УЄФА 2026/27: розклад першого туру7 вересня, 13:32 • 29325 перегляди
США готують новий раунд переговорів України та рф: що відомо про строки16:05 • 14128 перегляди
Представників фонду "Східна Європа", де Федоров забронювався за 1 день, примусово доставлять на засідання парламентської ТСК16:49 • 7734 перегляди
До €45 млрд у 2026 році: які умови має виконати Україна для отримання фінансування ЄС18:16 • 11699 перегляди
Публікації
До €45 млрд у 2026 році: які умови має виконати Україна для отримання фінансування ЄС18:16 • 11778 перегляди
Ліга чемпіонів УЄФА 2026/27: розклад першого туру7 вересня, 13:32 • 29410 перегляди
Метро та міські установи працюватимуть, а масові заходи обмежать - як зміниться життя у Києві після 10 вересня7 вересня, 13:02 • 33656 перегляди
Fire Point на оборонній MSPO у Польщі покаже FP-5 "Фламінго" та балістичні ракети FP-7 і FP-97 вересня, 12:38 • 35165 перегляди
Від аналітичної довідки до кримінальної справи: юрист пояснив, як БЕБ відкриває провадження проти бізнесу7 вересня, 11:15 • 36624 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Італія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 55940 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 53371 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 62312 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 79838 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 74865 перегляди
Актуальне
Опалення
The New York Times
Залізний купол
DJI Mavic
Золото

Дронова атака на Київщину спричинила пожежі на підприємствах та логістичному комплексі

Київ • УНН

 • 458 перегляди

росіяни атакували Бориспільський і Фастівський райони дронами. На промисловому підприємстві згоріли сім вантажівок, пожежі ліквідували.

Дронова атака на Київщину спричинила пожежі на підприємствах та логістичному комплексі

росіяни пізно ввечері 7 вересня завдали дронового удару по Бориспільському та Фастівському районах Київської області. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на Бориспільщині виникли пожежі на промислових підприємствах. На одному вогонь знищив сім вантажних автомобілів.

Також ворог двічі атакував будівлю одного з логістичних комплексів. Рятувальники оперативно прибули на місця подій та ліквідували загоряння. Наразі всі пожежі ліквідовані

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

5 вересня у Бучанському районі Київщини внаслідок ворожих атак загинули двоє людей. В області пошкоджено 28 об’єктів у п’яти районах.

На Київщині горить склад із лікарськими засобами після російської атаки - Корецький03.09.26, 12:31 • 13239 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиївська область
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій