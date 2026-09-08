Дронова атака на Київщину спричинила пожежі на підприємствах та логістичному комплексі

росіяни пізно ввечері 7 вересня завдали дронового удару по Бориспільському та Фастівському районах Київської області. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

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Зазначається, що на Бориспільщині виникли пожежі на промислових підприємствах. На одному вогонь знищив сім вантажних автомобілів.

Також ворог двічі атакував будівлю одного з логістичних комплексів. Рятувальники оперативно прибули на місця подій та ліквідували загоряння. Наразі всі пожежі ліквідовані - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

5 вересня у Бучанському районі Київщини внаслідок ворожих атак загинули двоє людей. В області пошкоджено 28 об’єктів у п’яти районах.

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