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Ворожа атака на Київщину: є загиблі, відомо про десятки пошкоджених об'єктів

Київ • УНН

 • 1430 перегляди

У Бучанському районі загинули двоє людей. В області пошкоджено 28 об’єктів у п’яти районах, тривають роботи рятувальників.

Ворожа атака на Київщину: є загиблі, відомо про десятки пошкоджених об'єктів

Сьогодні Київщина знову зазнала ворожої атаки, відомо про двох загиблих. Крім того, пошкоджено 28 об’єктів у п’яти районах. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

У Бучанському районі загинули двоє людей. Це найстрашніше. За кожним таким повідомленням — людське життя, родина, близькі, які сьогодні переживають непоправний біль 

- повідомив Ткаченко.

Загалом станом на 18:00 в області пошкоджено 28 об’єктів у п’яти районах. Серед них — приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізничне полотно, територія сільськогосподарського підприємства та транспортні засоби.

У Фастівському районі рятувальники ДСНС ліквідовують пожежу, яка виникла внаслідок ворожої атаки. Інформації про постраждалих там не надходило.

Служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки.

Голова ОВА закликав жителів Київщини не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких.

Нова атака рф на склади у Київській області: де зафіксовано влучання04.09.26, 21:28 • 10054 перегляди

Антоніна Туманова

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