МВФ розглядає реформу фінансування боротьби з пандеміями через спалах Еболи в Конго

Міжнародний валютний фонд розглядає можливість включити реформи з підготовки до пандемій та реагування на них до своєї програми фінансування Демократичної Республіки Конго. Причиною стало стрімке поширення Еболи, яке виявило слабкі місця у фінансуванні системи охорони здоров'я країни, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Конго разом із ВООЗ та Світовим банком працює над заходами, які можуть включити до Фонду стійкості та сталого розвитку МВФ. Зокрема, сторони обговорюють створення окремої стратегії фінансування для запобігання пандеміям та реагування на них.

Потрясіння у сфері охорони здоров'я в ДРК є скоріше періодичним, ніж винятковим явищем – заявили в МВФ, вказавши на регулярні спалахи Еболи, холери, кору та інших захворювань.

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У фонді вважають систему підготовки Конго до епідемій "фрагментованою та неповною". Скорочення міжнародної допомоги додатково послабило можливості країни виявляти та стримувати нові спалахи.

Станом на 6 вересня кількість підтверджених випадків Еболи сягнула 6686, з них 3226 завершилися смертю. Епідемія охопила 6 провінцій і залишається неконтрольованою.

За оцінками Конго та його партнерів, для стримування спалаху протягом наступних 6 місяців необхідно близько $1,3 млрд. МВФ попереджає, що затяжна епідемія може збільшити державні витрати та вдарити по торгівлі, транспорту, сільському господарству й логістиці гірничодобувної галузі.

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