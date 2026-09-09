МВФ рассматривает реформу финансирования борьбы с пандемиями из-за вспышки Эболы в Конго
Киев • УНН
МВФ обсуждает финансирование готовности Конго к пандемиям после вспышки Эболы. Подтверждено 6686 случаев, 3226 человек умерли.
Международный валютный фонд рассматривает возможность включить реформы по подготовке к пандемиям и реагированию на них в свою программу финансирования Демократической Республики Конго. Причиной стало стремительное распространение Эболы, которое выявило слабые места в финансировании системы здравоохранения страны, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Конго вместе с ВОЗ и Всемирным банком работает над мерами, которые могут быть включены в Фонд устойчивости и устойчивого развития МВФ. В частности, стороны обсуждают создание отдельной стратегии финансирования для предотвращения пандемий и реагирования на них.
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В фонде считают систему подготовки Конго к эпидемиям «фрагментированной и неполной». Сокращение международной помощи дополнительно ослабило возможности страны выявлять и сдерживать новые вспышки.
По состоянию на 6 сентября количество подтвержденных случаев Эболы достигло 6686, из них 3226 закончились смертью. Эпидемия охватила 6 провинций и остается неконтролируемой.
По оценкам Конго и его партнеров, для сдерживания вспышки в течение следующих 6 месяцев необходимо около $1,3 млрд. МВФ предупреждает, что затяжная эпидемия может увеличить государственные расходы и ударить по торговле, транспорту, сельскому хозяйству и логистике горнодобывающей отрасли.
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