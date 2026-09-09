МВФ рассматривает реформу финансирования борьбы с пандемиями из-за вспышки Эболы в Конго

Международный валютный фонд рассматривает возможность включить реформы по подготовке к пандемиям и реагированию на них в свою программу финансирования Демократической Республики Конго. Причиной стало стремительное распространение Эболы, которое выявило слабые места в финансировании системы здравоохранения страны, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Конго вместе с ВОЗ и Всемирным банком работает над мерами, которые могут быть включены в Фонд устойчивости и устойчивого развития МВФ. В частности, стороны обсуждают создание отдельной стратегии финансирования для предотвращения пандемий и реагирования на них.

Потрясения в сфере здравоохранения в ДРК являются скорее периодическим, чем исключительным явлением