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Над Україною знешкодили запущені рф "Циркон" і балістику - деталі від ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 7902 перегляди

Уночі 29 вересня росія запустила по Україні ракету типу «Циркон», дві балістичні ракети та 152 дрони. ППО знищила 109 цілей, у тому числі ракети.

Над Україною знешкодили запущені рф "Циркон" і балістику - деталі від ПС ЗСУ

росія у ніч на 29 вересня вдарила по Україні ракетою типу "Циркон", двома балістичними і 152 дронами, з них збито або придушено усі ракети - "Циркон" і дві балістичні, а також 106 дронів. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки атакувала росія

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 вересня (з 18:00 28 вересня) противник атакував протикорабельною ракетою Циркон/Онікс із Курської обл. рф, двома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Курської обл. рф, 152 ударними БпЛА типу Shahed (82 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Скільки знищили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 цілей:

  • 1 протикорабельну ракету Циркон/Онікс;
    • 2 балістичні ракети Іскандер- М/С-400;
      • 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

        Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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        Юлія Шрамко

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