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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25311 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153591 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137474 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133530 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133802 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195941 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77496 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116776 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Демократична Республіка Конго

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Бойові дії у Гомі: Схід Конго охопила нова хвиля насильства

У місті Гома знову спалахнули збройні сутички між урядовими військами та повстанцями M23. За попередніми даними, внаслідок бойових дій загинуло щонайменше 52 особи.

Новини Світу • 12 квітня, 23:37 • 4478 перегляди

Сибірка вбила десятки бегемотів у нацпарку в Конго

У національному парку "Вірунга" щонайменше 50 бегемотів та інших великих тварин загинули через сибірську виразку. Влада вживає заходів для запобігання подальшому поширенню хвороби.

Новини Світу • 9 квітня, 07:01 • 6675 перегляди

Страшна повінь залишила половину міста під водою: 33 людини загинули у столиці Конго

Через сильні дощі річка Нджілі вийшла з берегів, затопивши Кіншасу. Щонайменше 33 людини загинули, зруйновано будинки, ускладнено доступ до питної води.

Новини Світу • 8 квітня, 12:20 • 7817 перегляди

Конго завило про "ранні стадії" переговорів з США про доступ до копалин в обмін на допомогу

ДР Конго запропонувала США ексклюзивний доступ до корисних копалин та інфраструктурних проєктів в обмін на допомогу у сфері безпеки. Переговори перебувають на ранніх стадіях.

Економіка • 22 березня, 13:10 • 55990 перегляди

Трамп застосував повноваження воєнного часу для збільшення видобутку корисних копалин у США

Дональд Трамп застосував закон воєнного часу для збільшення видобутку корисних копалин у США. Це робиться для зниження залежності від Китаю та стимулювання внутрішньої гірничодобувної промисловості.

Економіка • 21 березня, 08:38 • 16831 перегляди

В Анголі відбудуться мирні переговори між урядом Конго та повстанцями руху M23

В Анголі заплановані мирні переговори між урядом ДРК та повстанцями M23, яких підтримує Руанда. Конфлікт триває з січня 2025, загинули тисячі людей, сотні тисяч покинули домівки.

Новини Світу • 13 березня, 03:17 • 12892 перегляди

США та ДР Конго ведуть переговори щодо угоди про корисні копалини - FT

США розпочали попередні переговори з ДР Конго про доступ до критично важливих корисних копалин країни. Конго пропонує права на розвідку в обмін на підтримку уряду та допомогу у військовій сфері.

Новини Світу • 8 березня, 09:00 • 17826 перегляди

ООН стурбована ситуацією з правами людини та поглибленням конфліктів, зокрема війною рф проти України

Верховний комісар ООН з прав людини висловив занепокоєння щодо політичного курсу низки країн та ескалації насильства у світі. Особливу увагу приділено війнамі в Україні та у інших країнах світу, правам жінок в Афганістані та Ірані.

Війна • 3 березня, 11:47 • 36097 перегляди

350 тисяч осіб втратили домівки через війну в ДР Конго: в ООН занепокоєні, ситуація у країні погіршується

Через бойові дії повстанців М23 у ДР Конго близько 350 тисяч людей залишились без житла. 70% таборів у місті Гома зруйновано, а понад 550 тисяч осіб змушені тікати з небезпечних районів.

Новини Світу • 14 лютого, 16:13 • 29409 перегляди

ООН закликає зупинити кровопролиття в ДР Конго

Генсек ООН закликав припинити бойові дії в ДР Конго після захоплення повстанцями М23 міста Гома. З початку 2025 року конфлікт забрав понад 3000 життів та змусив 700 000 людей покинути домівки.

Новини Світу • 7 лютого, 11:28 • 23883 перегляди

Бойовики М23 порушили перемир'я та захопили місто Ньябібве у ДР Конго

Бойовики М23 та війська Руанди відновили наступ на сході ДР Конго, попри оголошене припинення вогню. Захоплено місто Ньябібве, що знаходиться за 96 км від столиці провінції Південне Ківу.

Новини Світу • 5 лютого, 16:26 • 27616 перегляди

Повстанці в ДР Конго оголосили про припинення вогню з "гуманітарних причин"

Альянс повстанських угруповань на сході ДР Конго оголосив про гуманітарне припинення вогню. За даними ООН, у недавніх боях за Гому загинуло 900 осіб, понад 400 тисяч стали біженцями.

Новини Світу • 4 лютого, 06:53 • 23539 перегляди

Тисячі біженців з Конго шукають порятунку в Руанді після захоплення Гоми

Понад 1200 конголезців втекли до Руанди після захоплення міста Гома бойовиками M23. Конфлікт призвів до загибелі більше 100 осіб, включаючи 17 миротворців.

Новини Світу • 29 січня, 02:16 • 30619 перегляди

Україна засудила захоплення повстанцями міста Гома в Конго та готова надати допомогу

МЗС України засудило дії повстанців M23, які захопили місто Гома в ДР Конго. Україна готова надати гуманітарну допомогу та підтримує мирне врегулювання конфлікту в рамках Луандійського процесу.

Війна • 27 січня, 20:57 • 63126 перегляди

Повстанці з угруповання M23 захопили місто Гома в Демократичній Республіці Конго

Угруповання M23 взяло під контроль місто Гома на сході ДР Конго після наступу на урядові війська. Повстанці встановили 48-годинний ультиматум для здачі зброї конголезькою армією.

Новини Світу • 27 січня, 16:18 • 29057 перегляди

Нова хвиля конфлікту в Конго: Понад 100 000 людей втекли від бойових дій

Збройне угруповання M23 захопило місто Масісі в ДР Конго, що призвело до масового переміщення понад 100 тисяч осіб. Ситуація залишається критичною, а гуманітарні організації закликають до міжнародного втручання.

Новини Світу • 8 січня, 04:09 • 23569 перегляди

У Конго перекинувся пором із людьми, які повертались додому на Різдво: щонайменше 38 людей загинули

38 людей загинули та понад 100 зникли безвісти після перекидання порома на річці Бусіра в Конго. Судно було перевантажене пасажирами, які поверталися додому на Різдво, врятувати вдалося лише 20 осіб.

Новини Світу • 22 грудня, 09:35 • 20221 перегляди

Усик-Ф'юрі: переможець реваншу отримає унікальний пояс від WBC

Президент WBC показав унікальний пояс на честь 50-річчя «Гуркоту в джунглях». Трофей буде вручено переможцю бою Усик-Ф'юрі в Ер-Ріяді, де Усик показав рекордну вагу 102,5 кг.

Спорт • 21 грудня, 11:58 • 21402 перегляди

Недіагностована хвороба "X" у Конго є важкою формою малярії - МОЗ ДРК

У ДР Конго виявили причину загадкової хвороби, що забрала життя 143 людей - це важка форма малярії. Зареєстровано 592 випадки захворювання, рівень смертності сягає 6,2%.

Суспільство • 18 грудня, 14:01 • 16298 перегляди

Мирний саміт між ДР Конго та Руандою зірвано через відмову однієї зі сторін

Тристоронню зустріч щодо врегулювання конфлікту в Центральній Африці скасовано через відмову делегації Руанди. Руанда наполягала на прямому діалозі між ДР Конго та повстанським угрупованням "М23".

Новини Світу • 15 грудня, 16:10 • 24935 перегляди

Кількість випадків малярії зросла на 11 млн: діти Африки страждають найбільше

У 2023 році зафіксовано 263 млн випадків малярії, що на 11 млн більше ніж торік. Найбільше страждають діти до 5 років в Африці, а фінансування боротьби з хворобою складає лише половину від потрібного.

Здоров'я • 11 грудня, 13:21 • 16349 перегляди

Загадкова хвороба Х може бути результатом малярії або Covid-19

У провінції Кванго ДР Конго зафіксовано спалах невідомої хвороби, що вражає переважно дітей до 5 років. ВООЗ припускає, що причиною може бути пневмонія, грип, Covid-19, кір або малярія.

Здоров'я • 9 грудня, 12:59 • 17166 перегляди

Загадкова хвороба забрала життя 143 людей у Конго: що відомо

У провінції Кванго в ДР Конго зафіксовано спалах невідомої хвороби з грипоподібними симптомами, від якої померли 143 людини. ВООЗ та місцеві медики досліджують причини захворювання, що найбільше вразило жінок і дітей.

Новини Світу • 3 грудня, 15:11 • 17268 перегляди

Сім вже працюють, а три відкриються найближчим часом: Зеленський про відкриття нових посольств в Африці

Україна розширює дипломатичну присутність в Африці, відкриваючи 10 нових посольств. Зеленський анонсував створення зернових хабів та обмін технологіями з африканськими країнами.

Політика • 23 листопада, 17:41 • 28309 перегляди

У Німеччині виявили перший випадок нового штаму віспи мавп

Інститут Роберта Коха повідомив про перший випадок нового варіанту мавпячої віспи в Німеччині. Ризику більшого поширення наразі немає, але ситуація перебуває під пильним наглядом.

Новини Світу • 22 жовтня, 21:40 • 18219 перегляди

У Конго затонув човен із пасажирами: 78 людей загинули, десятки зникли безвісти

Човен із 278 пасажирами перекинувся біля берега озера Ківу в ДР Конго. 78 людей загинули, багато зникли безвісти. Судно було перевантажено через небезпеку наземних маршрутів у регіоні.

Новини Світу • 4 жовтня, 17:48 • 19691 перегляди

За тиждень у країнах Африки виявили ще 1200 випадків мавпячої віспи

За даними CDC, в країнах Африканського союзу зафіксовано 1200 нових випадків mpox за тиждень. З початку року загальна кількість заражень досягла 18 737, з 541 смертельним випадком.

Новини Світу • 18 серпня, 17:37 • 26306 перегляди

ВООЗ оголосила віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією

ВООЗ оголосила віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією через спалах у ДР Конго та поширення на сусідні країни. З початку року зареєстровано близько 17 тисяч підозр на зараження та 517 смертей у 13 африканських країнах.

Новини Світу • 14 серпня, 19:58 • 25871 перегляди

Кузін про мавпячу віспу: ризик для України оцінений, як дуже низький

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін повідомив, що ризик мавпячої віспи для України оцінюється як дуже низький. В Україні були зареєстровані лише поодинокі випадки, без епідемічного підйому.

Здоров'я • 12 серпня, 10:33 • 17702 перегляди

Сьогодні День українських миротворців: створення першого батальйону, найвдаліші місії, втрати

Україна, як незалежна держава, вперше долучилася до миротворчих контингентів ООН у 1992 році на території Югославії, де йшла кривава громадянська війна.

Суспільство • 15 липня, 03:41 • 20826 перегляди