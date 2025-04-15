Демократична Республіка Конго

У місті Гома знову спалахнули збройні сутички між урядовими військами та повстанцями M23. За попередніми даними, внаслідок бойових дій загинуло щонайменше 52 особи.
У національному парку "Вірунга" щонайменше 50 бегемотів та інших великих тварин загинули через сибірську виразку. Влада вживає заходів для запобігання подальшому поширенню хвороби.
Через сильні дощі річка Нджілі вийшла з берегів, затопивши Кіншасу. Щонайменше 33 людини загинули, зруйновано будинки, ускладнено доступ до питної води.
ДР Конго запропонувала США ексклюзивний доступ до корисних копалин та інфраструктурних проєктів в обмін на допомогу у сфері безпеки. Переговори перебувають на ранніх стадіях.
Дональд Трамп застосував закон воєнного часу для збільшення видобутку корисних копалин у США. Це робиться для зниження залежності від Китаю та стимулювання внутрішньої гірничодобувної промисловості.
В Анголі заплановані мирні переговори між урядом ДРК та повстанцями M23, яких підтримує Руанда. Конфлікт триває з січня 2025, загинули тисячі людей, сотні тисяч покинули домівки.
США розпочали попередні переговори з ДР Конго про доступ до критично важливих корисних копалин країни. Конго пропонує права на розвідку в обмін на підтримку уряду та допомогу у військовій сфері.
Верховний комісар ООН з прав людини висловив занепокоєння щодо політичного курсу низки країн та ескалації насильства у світі. Особливу увагу приділено війнамі в Україні та у інших країнах світу, правам жінок в Афганістані та Ірані.
Через бойові дії повстанців М23 у ДР Конго близько 350 тисяч людей залишились без житла. 70% таборів у місті Гома зруйновано, а понад 550 тисяч осіб змушені тікати з небезпечних районів.
Генсек ООН закликав припинити бойові дії в ДР Конго після захоплення повстанцями М23 міста Гома. З початку 2025 року конфлікт забрав понад 3000 життів та змусив 700 000 людей покинути домівки.
Бойовики М23 та війська Руанди відновили наступ на сході ДР Конго, попри оголошене припинення вогню. Захоплено місто Ньябібве, що знаходиться за 96 км від столиці провінції Південне Ківу.
Альянс повстанських угруповань на сході ДР Конго оголосив про гуманітарне припинення вогню. За даними ООН, у недавніх боях за Гому загинуло 900 осіб, понад 400 тисяч стали біженцями.
Понад 1200 конголезців втекли до Руанди після захоплення міста Гома бойовиками M23. Конфлікт призвів до загибелі більше 100 осіб, включаючи 17 миротворців.
МЗС України засудило дії повстанців M23, які захопили місто Гома в ДР Конго. Україна готова надати гуманітарну допомогу та підтримує мирне врегулювання конфлікту в рамках Луандійського процесу.
Угруповання M23 взяло під контроль місто Гома на сході ДР Конго після наступу на урядові війська. Повстанці встановили 48-годинний ультиматум для здачі зброї конголезькою армією.
Збройне угруповання M23 захопило місто Масісі в ДР Конго, що призвело до масового переміщення понад 100 тисяч осіб. Ситуація залишається критичною, а гуманітарні організації закликають до міжнародного втручання.
38 людей загинули та понад 100 зникли безвісти після перекидання порома на річці Бусіра в Конго. Судно було перевантажене пасажирами, які поверталися додому на Різдво, врятувати вдалося лише 20 осіб.
Президент WBC показав унікальний пояс на честь 50-річчя «Гуркоту в джунглях». Трофей буде вручено переможцю бою Усик-Ф'юрі в Ер-Ріяді, де Усик показав рекордну вагу 102,5 кг.
У ДР Конго виявили причину загадкової хвороби, що забрала життя 143 людей - це важка форма малярії. Зареєстровано 592 випадки захворювання, рівень смертності сягає 6,2%.
Тристоронню зустріч щодо врегулювання конфлікту в Центральній Африці скасовано через відмову делегації Руанди. Руанда наполягала на прямому діалозі між ДР Конго та повстанським угрупованням "М23".
У 2023 році зафіксовано 263 млн випадків малярії, що на 11 млн більше ніж торік. Найбільше страждають діти до 5 років в Африці, а фінансування боротьби з хворобою складає лише половину від потрібного.
У провінції Кванго ДР Конго зафіксовано спалах невідомої хвороби, що вражає переважно дітей до 5 років. ВООЗ припускає, що причиною може бути пневмонія, грип, Covid-19, кір або малярія.
У провінції Кванго в ДР Конго зафіксовано спалах невідомої хвороби з грипоподібними симптомами, від якої померли 143 людини. ВООЗ та місцеві медики досліджують причини захворювання, що найбільше вразило жінок і дітей.
Україна розширює дипломатичну присутність в Африці, відкриваючи 10 нових посольств. Зеленський анонсував створення зернових хабів та обмін технологіями з африканськими країнами.
Інститут Роберта Коха повідомив про перший випадок нового варіанту мавпячої віспи в Німеччині. Ризику більшого поширення наразі немає, але ситуація перебуває під пильним наглядом.
Човен із 278 пасажирами перекинувся біля берега озера Ківу в ДР Конго. 78 людей загинули, багато зникли безвісти. Судно було перевантажено через небезпеку наземних маршрутів у регіоні.
За даними CDC, в країнах Африканського союзу зафіксовано 1200 нових випадків mpox за тиждень. З початку року загальна кількість заражень досягла 18 737, з 541 смертельним випадком.
ВООЗ оголосила віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією через спалах у ДР Конго та поширення на сусідні країни. З початку року зареєстровано близько 17 тисяч підозр на зараження та 517 смертей у 13 африканських країнах.
Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін повідомив, що ризик мавпячої віспи для України оцінюється як дуже низький. В Україні були зареєстровані лише поодинокі випадки, без епідемічного підйому.
Україна, як незалежна держава, вперше долучилася до миротворчих контингентів ООН у 1992 році на території Югославії, де йшла кривава громадянська війна.