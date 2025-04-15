Демократична Республіка Конго

Кузін про мавпячу віспу: ризик для України оцінений, як дуже низький

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін повідомив, що ризик мавпячої віспи для України оцінюється як дуже низький. В Україні були зареєстровані лише поодинокі випадки, без епідемічного підйому.