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Пожежа на весіллі у Конго забрала життя щонайменше 22 людей

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

У Кіншасі під час пожежі на весіллі загинули щонайменше 22 людини. Причину займання ще не встановили, кількість жертв може зрости.

Пожежа на весіллі у Конго забрала життя щонайменше 22 людей

Щонайменше 22 людини загинули внаслідок пожежі на весіллі в столиці Конго, Кіншасі. Про це повідомив у суботу мер регіону, передає УНН із посиланням на AP.

Кілька інших людей отримали поранення внаслідок пожежі, яка почалася в ніч на п'ятницю та тривала до раннього ранку суботи в будівлі в Лінгвалі на півночі Кіншаси.

Кілька людей — деякі живі, а деякі мертві — лежали на узбіччі дороги, коли учасники намагалися допомогти тим, хто ще живий. Вузькі коридори були переповнені людьми, які намагалися втекти від вогню.

Мер Лінгвали, Норберт Мушинга, повідомив Конголезькому інформаційному агентству, що попередня кількість жертв становить 22 особи. Він зазначив, що кількість жертв може зрости ще більше.

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Точна причина пожежі не підтверджена. "Це трагедія", — сказав Жакмен Шабані, віцепрем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ Конго. Міністр відвідав місце події в суботу вранці.

Смертельні пожежі є поширеним явищем у густонаселених районах Кіншаси, де міський розвиток не супроводжується такими послугами, як пожежна служба. За повідомленнями місцевих ЗМІ, пожежі є поширеним явищем у посушливий сезон, і цього року їх сталося кілька.

Антоніна Туманова

Світ
Пожежі
Демократична Республіка Конго