Пожар на свадьбе в Конго унёс жизни по меньшей мере 22 человек

По меньшей мере 22 человека погибли в результате пожара на свадьбе в столице Конго Киншасе. Об этом в субботу сообщил мэр района, передает УНН со ссылкой на AP.

Несколько других людей получили ранения в результате пожара, который начался в ночь на пятницу и продолжался до раннего утра субботы в здании в Лингвале на севере Киншасы.

Несколько человек — некоторые живые, а некоторые мертвые — лежали на обочине дороги, пока участники пытались помочь тем, кто еще был жив. Узкие коридоры были переполнены людьми, пытавшимися спастись от огня.

Мэр Лингвалы Норбер Мушинга сообщил Конголезскому информационному агентству, что предварительное число погибших составляет 22 человека. Он отметил, что число жертв может возрасти еще больше.

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Точная причина пожара не подтверждена. «Это трагедия», — сказал Жакмен Шабани, вице-премьер-министр и министр внутренних дел Конго. Министр посетил место происшествия в субботу утром.

Смертельные пожары являются распространенным явлением в густонаселенных районах Киншасы, где городское развитие не сопровождается такими службами, как пожарная служба. По сообщениям местных СМИ, пожары часто происходят в засушливый сезон, и в этом году их было несколько.