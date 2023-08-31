По меньшей мере 52 человека погибли из-за пожара в многоэтажке в Южной Африке

Детали

По словам чиновников, десятки людей получили ранения в результате пожара в Йоханнесбурге.

Представитель Службы по чрезвычайным ситуациям Роберт Мулаудзи заявил, что сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

Сообщается, что пожар в основном потушили, но дым все еще просачивается из окон почерневшего здания.

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