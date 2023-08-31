По меньшей мере 52 человека погибли из-за пожара в многоэтажке в Южной Африке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. По меньшей мере 52 человека погибли в результате пожара в многоэтажном доме в крупнейшем городе Южной Африки, Йоханнесбурге. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Об этом сообщает SKY News со ссылкой на местные власти, пишет УНН.
Детали
По словам чиновников, десятки людей получили ранения в результате пожара в Йоханнесбурге.
Представитель Службы по чрезвычайным ситуациям Роберт Мулаудзи заявил, что сейчас продолжается поисково-спасательная операция.
Сообщается, что пожар в основном потушили, но дым все еще просачивается из окон почерневшего здания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мощный неугасимый пожар в геленджике, который только растет - это местный житель жег провода