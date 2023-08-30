Потужна невгасима пожежа в геленджику, що тільки зростає - це місцевий житель палив дроти

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В російському геленджику відучора вогнеборці безрезультатно намагаються згасити пожежу, однак її площа в горах за ніч зросла майже вчетверо - з 30 до 118 гектарів, горить суха трава.

Співробітники мнс і добровольці продовжують боротися з вогнем. Тим часом на допомогу регіону вилетів уже другий літак-амфібія Бе-200 "Альтаїр". Очевидці, які продовжують відпочивати на пляжах міста, зафільмували, як літак заправляє себе водою майже за 300 метрів від них.

Авіацією мнс росії скинуто понад 300 тонн води на пожежу в краснодарському краї. Боротьба з вогнем у геленджику ведеться безперервно. Загалом у ліквідації наслідків стихії задіяно 500 осіб і 90 одиниць техніки.

Винуватцем того, що нині відбувається навколо курортного містечка став місцевий житель, який палив обмотку дротів, щоб здати кольоровий метал. За інформацією ЗМІ, це 39-річний Роман Коваленко який "має судимість і веде асоціальний спосіб життя".

Чоловік влаштував вогнище в лісі. Не встежив - через вітер і сильну спеку вогонь перекинувся на суху траву. Зупинити його було вже неможливо. Самого Коваленка затримали вчора - йому виписали "адміністративку".

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