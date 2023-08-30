Мощный неугасимый пожар в геленджике, который только растет - это местный житель жег провода

Детали

В российском геленджике со вчерашнего дня пожарные безрезультатно пытаются потушить пожар, однако его площадь в горах за ночь выросла почти вчетверо - с 30 до 118 гектаров, горит сухая трава.

Сотрудники мчс и добровольцы продолжают бороться с огнем. Тем временем на помощь региону вылетел уже второй самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир". Очевидцы, которые продолжают отдыхать на пляжах города, сняли, как самолет заправляет себя водой почти в 300 метрах от них.

Авиацией мчс россии сброшено более 300 тонн воды на пожар в краснодарском крае. Борьба с огнем в геленджике ведется непрерывно. Всего в ликвидации последствий стихии задействовано 500 человек и 90 единиц техники.

Виновником происходящего вокруг курортного городка, стал местный житель, который поджигал обмотку проводов, чтобы сдать цветной металл. По информации СМИ, это 39-летний Роман Коваленко который "имеет судимость и ведет асоциальный образ жизни".

Мужчина устроил костер в лесу. Не уследил - из-за ветра и сильной жары огонь перекинулся на сухую траву. Остановить его было уже невозможно. Самого Коваленко задержали вчера - ему выписали "административку".

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