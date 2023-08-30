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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 78303 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 77760 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107361 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129979 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 164373 просмотра

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Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

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Мощный неугасимый пожар в геленджике, который только растет - это местный житель жег провода

Мощный неугасимый пожар в геленджике, который только растет - это местный житель жег провода

Киев • УНН

 • 1716978 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В российском геленджике бушует масштабный лесной пожар, который за ночь разросся еще вчетверо. Утром огонь пылал уже на 118 гектарах. Причиной стал местный житель, который жег провода, передает УНН.

Детали

В российском геленджике со вчерашнего дня пожарные безрезультатно пытаются потушить пожар, однако его площадь в горах за ночь выросла почти вчетверо - с 30 до 118 гектаров, горит сухая трава.

Сотрудники мчс и добровольцы продолжают бороться с огнем. Тем временем на помощь региону вылетел уже второй самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир". Очевидцы, которые продолжают отдыхать на пляжах города, сняли, как самолет заправляет себя водой почти в 300 метрах от них. 

Авиацией мчс россии сброшено более 300 тонн воды на пожар в краснодарском крае. Борьба с огнем в геленджике ведется непрерывно. Всего в ликвидации последствий стихии задействовано 500 человек и 90 единиц техники.

Виновником происходящего вокруг курортного городка, стал местный житель, который поджигал обмотку проводов, чтобы сдать цветной металл. По информации СМИ, это 39-летний Роман Коваленко который "имеет судимость и ведет асоциальный образ жизни".

Мужчина устроил костер в лесу. Не уследил - из-за ветра и сильной жары огонь перекинулся на сухую траву. Остановить его было уже невозможно. Самого Коваленко задержали вчера - ему выписали "административку".

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