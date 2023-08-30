У російському Геленджику вирує потужна лісова пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Геленджику вирує велика лісова пожежа. Влада закликала місцевих жителів допомогти загасити вогонь. Пляма поширилося на площі понад 5 гектарів. Про це повідомили місцеві телеграм-канали, пише УНН.
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"Якщо у вас є ранцеві та лісові вогнегасники і хочете допомогти пожежникам у боротьбі з лісовою пожежею на Маркотхському хребті, то... приєднуйтесь до гасіння пожежі", - повідомляє телеграм-канал адміністрації міста-курорту в Краснодарському краї.
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В адміністрації наголосили, що потрібна допомога лише екіпірованих людей, бажано тих, хто має досвід гасіння пожежі.
Повідомляється, що в Геленджику за добу сталися одразу три лісові пожежі. Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати два загоряння. Площа третьої пожежі становить п'ять гектарів, у її гасінні беруть участь 195 осіб та 31 одиниця техніки.
Вдень до гасіння залучали гелікоптер, але вночі він працювати не може. Боротьбу із вогнем ускладнює сильний вітер.
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