Пожежа в Греції стала найбільшою лісовою пожежею в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Лісова пожежа в Греції стала найбільшою пожежею в Європейському союзі, для боротьби з нею задіяно майже половину протипожежної авіації. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
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Для ліквідації цієї масштабної пожежі задіяно одинадцять літаків і гелікоптер флоту ЄС були направлені, щоб допомогти загасити пожежу на північ від міста Александруполіс, а також 407 пожежників.
У свою чергу, ЄС закликає флот із 28 літаків – 24 водоскидних літаків і чотирьох гелікоптерів – наданих країнами-членами, щоб допомогти в боротьбі з вогнем у блоці та на сусідніх територіях.
Уряд та експерти заявляють, що причиною пожеж стала кліматична криза.
Зокрема, від початку пожежі 19 серпня загинули 20 людей, 18 з них мігранти, чиї тіла були знайдені в регіоні , який часто використовують як пункт в’їзду з сусідньої Туреччини.
За даними Служби цивільного захисту ЄС вогонь охопив понад 310 квадратних миль (810 квадратних кілометрів) – це площа, яка перевищує Нью-Йорк.
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«Ця лісова пожежа є найбільшою в ЄС з 2000 року, коли Європейська система інформації про лісові пожежі (Effis) почала реєструвати дані», — повідомили в службі.
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