Пожар в Греции стал крупнейшим лесным пожаром в ЕС

Детали

Для ликвидации этого масштабного пожара задействовано одиннадцать самолетов и вертолет флота ЕС были направлены, чтобы помочь потушить пожар к северу от города Александруполис, а также 407 пожарных.

В свою очередь, ЕС призывает флот из 28 самолетов – 24 водосбросных самолетов и четырех вертолетов – предоставленных странами-членами, чтобы помочь в борьбе с огнем в блоке и на соседних территориях.

Правительство и эксперты заявляют, что причиной пожаров стал климатический кризис.

В частности, с начала пожара 19 августа погибли 20 человек, 18 из них мигранты, чьи тела были найдены в регионе, который часто используют как пункт въезда из соседней Турции.

По данным Службы гражданской защиты ЕС, огонь охватил более 310 квадратных миль (810 квадратных километров) – это площадь, которая превышает Нью-Йорк.

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«Этот лесной пожар является крупнейшим в ЕС с 2000 года, когда Европейская система информации о лесных пожарах (Effis) начала регистрировать данные», — сообщили в службе.

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