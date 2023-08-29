Пожар в Греции стал крупнейшим лесным пожаром в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Лесной пожар в Греции стал крупнейшим пожаром в Европейском союзе, для борьбы с ним задействована почти половина противопожарной авиации. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Для ликвидации этого масштабного пожара задействовано одиннадцать самолетов и вертолет флота ЕС были направлены, чтобы помочь потушить пожар к северу от города Александруполис, а также 407 пожарных.
В свою очередь, ЕС призывает флот из 28 самолетов – 24 водосбросных самолетов и четырех вертолетов – предоставленных странами-членами, чтобы помочь в борьбе с огнем в блоке и на соседних территориях.
Правительство и эксперты заявляют, что причиной пожаров стал климатический кризис.
В частности, с начала пожара 19 августа погибли 20 человек, 18 из них мигранты, чьи тела были найдены в регионе, который часто используют как пункт въезда из соседней Турции.
По данным Службы гражданской защиты ЕС, огонь охватил более 310 квадратных миль (810 квадратных километров) – это площадь, которая превышает Нью-Йорк.
Цитата
«Этот лесной пожар является крупнейшим в ЕС с 2000 года, когда Европейская система информации о лесных пожарах (Effis) начала регистрировать данные», — сообщили в службе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Греция может передать Украине танки Leopard 1, взамен просит более новые машины – СМИ