Греція може передати Україні танки Leopard 1, натомість просить новіші машини - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Греція запропонувала передати для Україні близько ста танків Leopard 1. Натомість просить собі таку ж кількістьбільш сучасних машин. Про це повідомляє УНН із посиланням на грецьке видання Flight.
Деталі
Пропонується обміняти до 100 грецьких Leopard 1A5 на новіші машини, але з вимогою, що в обмін на застарілі Leopard 1A5 Греція може отримати модернізовані танки з італійських запасів..
Також, якщо за кошти Німеччини встановлять новий тепловізійний перископ, одну з двох моделей, які "носять" Leopard 2.
За даними видання, обмін буде здійснено за формальним зобов'язанням німецького уряду на основі листа про наміри, так само, як і тристоронній обмін, що був здійснений - Україна отримала грецькі БМП-1, натомість Греції передали німецькі Marder 1.
Доповнення
Компанія "Грецькі оборонні системи" активно шукає можливості співпраці з міжнародними виробниками боєприпасів з метою укладення нових контрактів на глобальному ринку зброї. Ця співпраця також включає можливість виготовлення боєприпасів для України та інших потенційних замовників.