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Греция может передать Украине танки Leopard 1, взамен просит более новые машины - СМИ

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Греция предложила передать для Украины около ста танков Leopard 1. Взамен просит себе такое же количествоболее современных машин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на греческое издание Flight.

Детали

Предлагается обменять до 100 греческих Leopard 1A5 на более новые машины, но с требованием, что в обмен на устаревшие Leopard 1A5 Греция может получить модернизированные танки из итальянских запасов.

Также, если за средства Германии установят новый тепловизионный перископ, одну из двух моделей, которые "носят" Leopard 2.

По данным издания, обмен будет осуществлен по формальному обязательству немецкого правительства на основе письма о намерениях, так же, как и трехсторонний обмен, который был осуществлен - Украина получила греческие БМП-1, взамен Греции передали немецкие Marder 1.

Дополнение

Компания "Греческие оборонные системы" активно ищет возможности сотрудничества с международными производителями боеприпасов с целью заключения новых контрактов на глобальном рынке оружия. Это сотрудничество также включает возможность изготовления боеприпасов для Украины и других потенциальных заказчиков.

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