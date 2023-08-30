В российском Геленджике мощнейший лесной пожар

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"Если у вас есть ранцевые и лесные огнетушители и хотите помочь пожарным в борьбе с лесным пожаром на Маркотхском хребте, то... присоединяйтесь к тушению пожара", - сообщает телеграмм-канале администрации города-курорта в Краснодарском крае.

Детали

В администрации подчеркнули, что необходима помощь только экипированных людей, желательно тех, кто имеет опыт тушения пожара.

Сообщается, что в Геленджике за сутки произошли сразу три лесных пожара. Спасателям удалось полностью ликвидировать два возгорания. Площадь третьего пожара составляет пять гектаров, в ее тушении участвуют 195 человек и 31 единица техники.

Днем к тушению привлекали вертолет, но ночью он работать не может. Борьбу с огнем усложняет сильный ветер.

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