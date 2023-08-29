У москві "гаряче": поблизу площі трьох вокзалів палає складське приміщення

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Пожежа в зоні складських приміщень у районі станції «Площа трьох вокзалів» не вплинула на рух поїздів, повідомили Агентству «москва» в ржд. Для ліквідації вогню до місця НП направлено рятувальників.

В'їзд та виїзд на паркування Ленінградського вокзалу здійснюватиметься лише з боку Комсомольської площі.

Наразі відомо, що пожежу на складі в районі трьох вокзалів локалізовано на площі близько 1500 квадратів. Попередньо постраждалих немає.