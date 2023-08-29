В москве "горячо": вблизи площади трех вокзалов пылает складское помещение

Детали

Пожар в зоне складских помещений в районе станции «Площадь трех вокзалов» не повлиял на движение поездов, сообщили Агентству «москва» в ржд. Для ликвидации огня к месту ЧП направлены спасатели.

Въезд и выезд на парковку Ленинградского вокзала будет осуществляться только со стороны Комсомольской площади.

Известно, что пожар на складе в районе трех вокзалов локализован на площади около 1500 квадратов. Предварительно пострадавших нет.