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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 46439 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 101126 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 86581 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 83419 просмотра

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13 марта, 06:36 • 107849 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. В столице рф произошел пожар на Комсомольской площади возле трех вокзалов, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Пожар в зоне складских помещений в районе станции «Площадь трех вокзалов» не повлиял на движение поездов, сообщили Агентству «москва» в ржд. Для ликвидации огня к месту ЧП направлены спасатели.

Въезд и выезд на парковку Ленинградского вокзала будет осуществляться только со стороны Комсомольской площади.

Известно, что пожар на складе в районе трех вокзалов локализован на площади около 1500 квадратов. Предварительно пострадавших нет.

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