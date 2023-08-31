Щонайменше 52 людини загинули через пожежу в багатоповерхівці в Південній Африці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Щонайменше 52 людини загинули в результаті пожежі в багатоповерховому будинку в найбільшому місті Південної Африки, Йоганнесбурзі. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Про це повідомляє SKY News із посиланням на місцеву владу, пише УНН.
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За словами чиновників, десятки людей отримали поранення в результаті пожежі в Йоганнесбурзі.
Речник Служби з надзвичайних ситуацій Роберт Мулаудзі заявив, що наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Повідомляється, що пожежу в основному загасили, але дим все ще просочується з вікон почорнілої будівлі.
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