Щонайменше 52 людини загинули через пожежу в багатоповерхівці в Південній Африці

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За словами чиновників, десятки людей отримали поранення в результаті пожежі в Йоганнесбурзі.

Речник Служби з надзвичайних ситуацій Роберт Мулаудзі заявив, що наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Повідомляється, що пожежу в основному загасили, але дим все ще просочується з вікон почорнілої будівлі.

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