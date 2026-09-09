Рубіо: переговори України і рф можуть відновитися найближчим часом, США готують план
Київ • УНН
Марко Рубіо заявив, що переговори можуть відновитися найближчими днями. США готують план для рішення, прийнятного для обох сторін.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчими днями можуть відновитися російсько-українські переговори, а Вашингтон готує відповідний план. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу, передає УНН.
Деталі
Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також і не песимістичний щодо того, що є можливість у наступні кілька тижнів розробити план дій для відновлення переговорів і досягти рішення, прийнятного для обох сторін
Він додав, що переговори за участю посланців президента США в Києві та москві, які відбулися минулими вихідними, були "змістовними".
Контекст
6 вересня спецпредставники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прибули до Києва потягом після візиту до москви.
У російського диктатора володимира путіна назвали зустріч зі спецпредставниками президента США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером була "змістовною, конструктивною, максимально відвертою". При цьому путін заявив, що"київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів".
Згодом Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до конструктивної розмови з США та зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни.
Нагадаємо
Спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив, що після переговорів американської делегації в москві та Києві вдалося досягти помітного поступу, а сторони обговорили можливість проведення додаткових тристоронніх переговорів.