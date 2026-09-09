Рубіо: переговори України і рф можуть відновитися найближчим часом, США готують план

Найбільший у світі круїзний лайнер спустили на воду у Фінляндії

Найбільший у світі круїзний лайнер спустили на воду у Фінляндії

Найбільший у світі круїзний лайнер спустили на воду у Фінляндії

Найбільший у світі круїзний лайнер спустили на воду у Фінляндії