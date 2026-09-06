Кушнер і Віткофф прибули до Києва після візиту до москви
Київ • УНН
Спецпредставники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прибули до Києва потягом після візиту до москви. На табло поїзд назвали "експресом миру".
Спеціальні представники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф вже прибули до Києва після того, як відвідали москву. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Американська делегація прибула до столиці України потягом. Повідомляється, що потяг, яким Віткофф і Кушнер приїхали до Києва, на табло вокзалу названо "експресом миру".
У мережі з’явились фото і відео проїзду кортежів з представниками США. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що до складу американської делегації, яка відвідала москву був в.о. керівника санкційного підрозділу Міністерства фінансів США Джин Ленг. Це може свідчити, що санкції США проти росії були серед тем переговорів.
У російського диктатора володимира путіна назвали зустріч зі спецпредставниками президента США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером була "змістовною, конструктивною, максимально відвертою". При цьому путін заявив, що"київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів".
Згодом Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до конструктивної розмови з США та зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни.