До складу американської делегації, яка відвідала москву був в.о. керівника санкційного підрозділу Міністерства фінансів США Джин Ленг. Це може свідчити, що санкції США проти росії були серед тем переговорів. Про це повідомляє Axios, передає УНН.

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Джин Ленг, виконуючий обов'язки керівника відділу санкцій у Міністерстві фінансів, приєднався до Віткоффа та Кушнера у цій поїздці. Ленг брав участь у підготовчій зустрічі з представником путіна кирилом дмитрієвим, але не відвідував зустріч з самим путіним. Участь Ленга свідчить про те, що санкції США проти росії були предметом обговорень. Міністр фінансів Скотт Бессент провів зустріч зі своїм російським колегою на полях зустрічі міністрів фінансів G20, яка відбулася минулого тижня в Ешвіллі, штат Північна Кароліна, і заявив, що США не надаватимуть росії економічної допомоги, поки вона не припинить війну з Україною - пише видання.

Помічник російського диктатора путіна із зовнішньополітичних питань юрій ушаков заявив, що Віткофф і Кушнер "серйозно підготувалися до цієї поїздки. Вони не лише висловили свою традиційну зацікавленість у швидкому припиненні бойових дій, але й сформулювали низку ідей щодо можливих шляхів врегулювання".

Нагадаємо

Літак посланців президента США Дональда Трампа Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера прибув до москви 5 вересня.