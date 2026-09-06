В состав делегации США в москве входил представитель Минфина, ответственный за санкции, - Axios
Киев • УНН
К делегации США в москве присоединился исполняющий обязанности руководителя санкционного подразделения Минфина Джин Ленг. Это может свидетельствовать об обсуждении санкций.
В состав американской делегации, посетившей москву, входил исполняющий обязанности руководителя санкционного подразделения Министерства финансов США Джин Ленг. Это может свидетельствовать о том, что санкции США против россии были среди тем переговоров. Об этом сообщает Axios, передает УНН.
Детали
Джин Ленг, исполняющий обязанности руководителя отдела санкций в Министерстве финансов, присоединился к Виткоффу и Кушнеру в этой поездке. Ленг участвовал в подготовительной встрече с представителем путина кириллом дмитриевым, но не посещал встречу с самим путиным. Участие Ленга свидетельствует о том, что санкции США против россии были предметом обсуждений. Министр финансов Скотт Бессент провел встречу со своим российским коллегой на полях встречи министров финансов G20, которая состоялась на прошлой неделе в Эшвилле, штат Северная Каролина, и заявил, что США не будут оказывать россии экономическую помощь, пока она не прекратит войну с Украиной
Помощник российского диктатора путина по внешнеполитическим вопросам юрий ушаков заявил, что Виткофф и Кушнер "серьезно подготовились к этой поездке. Они не только выразили свою традиционную заинтересованность в скором прекращении боевых действий, но и сформулировали ряд идей относительно возможных путей урегулирования".
Напомним
Самолет посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера прибыл в Москву 5 сентября.