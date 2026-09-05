Посланці Трампа Віткофф та Кушнер прибули до москви - росЗМІ

Літак посланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера прибув до москви 5 вересня. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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За даними росЗМІ, бізнес-джет, на борту якого можуть перебувати Віткофф та Кушнер, прибув до москви.

"Літак приземлився в аеропорту "Внуково", - сказало джерело росЗМІ.

Як повідомляється, в аеропорт Внуково приїхали машини кортежу, який зустрічатиме американських перемовників.

Віткофф і Кушнер везуть до москви та Києва пропозицію щодо завершення війни - Трамп

За даними SHOT, урядовий Boeing C‑32А вилетів із Маямі напередодні, потім вилетів із Гельсінкі у напрямку Петербурга. Борт мав приземлитися у Внуково близько 12 години.

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Коли 4 вересня його запитали про візит, президент США Дональд Трамп сказав, що "вони привезуть із собою пропозицію припинити війну", хоча він не повідомив жодних подробиць.

За словами близьких до кремля людей, "очікування від візиту вкрай низькі".

Віткофф і Кушнер поїдуть з москви, щоб відвідати Україну в неділю, 6 вересня, заявив Президент України Володимир Зеленський увечері в п’ятницю, 4 вересня. Мета Києва полягає в тому, щоб зробити візит "якомога більш конструктивним і змістовним", сказав він.

"Треба шукати реальні варіанти, як цю війну закінчити", – сказав Президент України. Україна не буде завдавати авіаударів протягом періоду, необхідного для візиту США, і очікує від росії взаємності, заявив Зеленський.

Але росія у ніч на 5 вересня продовжила удари по Україні, у тому числі балістикою та реактивними дронами.