У кремлі не чекають прориву від нових переговорів зі США - Bloomberg

Посланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер збираються прибути до москви в суботу, 5 вересня, з пропозицією припинити багаторічну війну з Україною. Але росія висловила песимізм щодо перспектив поїздки призвести до будь-якої угоди, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Що кажуть у кремлі

За словами близьких до кремля людей, "очікування від візиту вкрай низькі".

За їхніми словами, попередні поїздки Віткоффа та Кушнера до росії не призвели до прогресу, і немає підстав вважати, що зараз вони принесуть прийнятні пропозиції.

глава кремля володимир путін готовий зупинити війну лише на своїх умовах, а вимоги росії стають жорсткішими, тому що вона вважає, що має військову перевагу, сказали джерела видання.

Позиція США та України

Коли у п’ятницю його запитали про візит, президент США Дональд Трамп сказав, що "вони привезуть із собою пропозицію припинити війну", хоча він не повідомив жодних подробиць.

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Віткофф і Кушнер поїдуть з москви, щоб відвідати Україну в неділю, 6 вересня, заявив Президент України Володимир Зеленський увечері в п’ятницю, 4 вересня. Мета Києва полягає в тому, щоб зробити візит "якомога більш конструктивним і змістовним", сказав він.

"Треба шукати реальні варіанти, як цю війну закінчити", – сказав Президент України. Україна не буде завдавати авіаударів протягом періоду, необхідного для візиту США, і очікує від росії взаємності, заявив Зеленський.

Але росія у ніч на 5 вересня продовжила удари по Україні, у тому числі балістикою та реактивними дронами.

росія заявила про нові удари по Україні попри пропозицію Зеленського

Перший візит посланців до України з моменту початку війни, пише видання, породив у Києві надії на відновлення дипломатичного поштовху до досягнення мирної угоди після того, як переговори під керівництвом США зайшли в глухий кут у лютому, коли президент Дональд Трамп зосередив свою увагу на конфлікті з Іраном.

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Незрозуміло, чи висувають офіційні особи США якісь нові ініціативи, які можуть вивести з глухого кута в переговорах, зазначає видання. путін, як вказано, не показав жодних ознак того, що він готовий відступити від своєї вимоги, щоб Україна передала решту своєї східної Донецької області за будь-якою угодою, яку Київ неодноразово відкидав.

Білий дім і представники Кушнера і Віткоффа не відразу відповіли на запити про коментарі. Речник кремля дмитро пєсков не відразу відповів на запит про коментар. Раніше він відмовився підтвердити візит до посії, сказавши журналістам у п’ятницю, що "коли ці контакти відбудуться, ми вас повідомимо".

Віткофф і Кушнер востаннє відвідували москву в січні для переговорів з путіним, які були зосереджені на плані з 20 пунктів щодо припинення війни, яка триває вже п’ятий рік.