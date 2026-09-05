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В кремле не ждут прорыва от новых переговоров с США - Bloomberg

Киев • УНН

 • 4108 просмотра

Посланники США 5 сентября прибудут в москву с предложением прекратить войну. В кремле считают перспективы заключения соглашения крайне низкими.

В кремле не ждут прорыва от новых переговоров с США - Bloomberg

Посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер собираются прибыть в москву в субботу, 5 сентября, с предложением прекратить многолетнюю войну с Украиной. Но россия выразила пессимизм относительно перспектив поездки привести к какому-либо соглашению, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Что говорят в кремле

По словам близких к кремлю людей, "ожидания от визита крайне низкие".

По их словам, предыдущие поездки Уиткоффа и Кушнера в россию не привели к прогрессу, и нет оснований полагать, что сейчас они принесут приемлемые предложения.

глава кремля владимир путин готов остановить войну только на своих условиях, а требования россии становятся жестче, потому что она считает, что имеет военное преимущество, сообщили источники издания.

Позиция США и Украины

Когда в пятницу его спросили о визите, президент США Дональд Трамп сказал, что "они привезут с собой предложение прекратить войну", хотя он не сообщил никаких подробностей.

Виткофф и Кушнер везут в москву и Киев предложение о завершении войны — Трамп04.09.26, 22:32 • 11409 просмотров

Уиткофф и Кушнер отправятся из москвы, чтобы посетить Украину в воскресенье, 6 сентября, заявил Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 4 сентября. Цель Киева заключается в том, чтобы сделать визит "как можно более конструктивным и содержательным", сказал он.

"Нужно искать реальные варианты, как эту войну закончить", – сказал Президент Украины. Украина не будет наносить авиаудары в течение периода, необходимого для визита США, и ожидает от россии взаимности, заявил Зеленский.

Но россия в ночь на 5 сентября продолжила удары по Украине, в том числе баллистическими ракетами и реактивными дронами.

россия заявила о новых ударах по Украине несмотря на предложение Зеленского05.09.26, 09:32 • 2026 просмотров

Первый визит посланников в Украину с момента начала войны, пишет издание, породил в Киеве надежды на возобновление дипломатического импульса для достижения мирного соглашения после того, как переговоры под руководством США зашли в тупик в феврале, когда президент Дональд Трамп сосредоточил свое внимание на конфликте с Ираном.

Буданов не ожидает условий для прекращения огня до весны, но анонсировал переговоры при посредничестве США - NYT04.09.26, 15:35 • 30966 просмотров

Неясно, выдвигают ли официальные лица США какие-либо новые инициативы, которые могут вывести переговоры из тупика, отмечает издание. путин, как указано, не продемонстрировал никаких признаков того, что готов отступить от своего требования, чтобы Украина передала оставшуюся часть своей восточной Донецкой области в рамках любого соглашения, которое Киев неоднократно отвергал.

Белый дом и представители Кушнера и Уиткоффа не сразу ответили на запросы о комментариях. Пресс-секретарь кремля дмитрий песков не сразу ответил на запрос о комментарии. Ранее он отказался подтвердить визит в россию, сказав журналистам в пятницу, что "когда эти контакты состоятся, мы вас уведомим".

Уиткофф и Кушнер в последний раз посещали москву в январе для переговоров с путиным, которые были сосредоточены на плане из 20 пунктов по прекращению войны, продолжающейся уже пятый год. 

Юлия Шрамко

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