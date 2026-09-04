Буданов не ожидает условий для прекращения огня до весны, но анонсировал переговоры при посредничестве США - NYT
Киев • УНН
Кирилл Буданов ожидает возобновления переговоров при посредничестве США до конца сентября. Он заявил, что условия для прекращения огня вряд ли появятся до весны.
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов анонсировал новый раунд переговоров в рамках мирных усилий по завершению войны, при посредничестве США, как ожидается, еще в этом месяце. Об этом он заявил в интервью The New York Times, опубликованном 4 сентября, пишет УНН.
Детали
Буданов сказал в почти часовом интервью, что "переговоры при посредничестве администрации Трампа ожидаются до конца сентября, через несколько дней после парламентских выборов в россии и за несколько недель до промежуточных выборов в США".
По его словам, "процесс, как ожидается, возобновится с визита в Киев Стива Уиткоффа, посланника администрации по вопросам мира, и Джареда Кушнера, зятя президента Трампа".
Хотя Уиткофф и Кушнер несколько раз ездили в москву, они не были в Киеве, несмотря на многочисленные официальные приглашения, отмечает издание.
Хотя переговоры могут возобновиться в этом месяце, сказал Буданов, "условия для прекращения огня вряд ли появятся до весны". "Ожидается, что россия попытается сломить Украину в очередной стратегической зимней бомбардировочной кампании, четвертой за время войны", - говорится при этом в публикации.
"Переговоры рано или поздно к чему-то приведут. Вы не можете воевать всю жизнь", - отметил он.
Дополнение
Глава МИД Украины Андрей Сибига 3 сентября анонсировал "новую динамику" в мирных усилиях ради окончания войны рф против Украины, с возвращением активной политико-дипломатической фазы, но отметил, что достичь этого без участия американской стороны нереалистично.
Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планировали посетить москву и Киев 5-6 сентября, но, как сообщил источник одного из СМИ, Уиткофф "начал пугаться". Это побудило к обсуждению альтернативных планов.
О том, что специальный посланник США Стив Виткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер договорились впервые посетить Киев в рамках мирных усилий по прекращению войны, сообщалось еще в июле.
В конце августа отмечали, что визит Уиткоффа и Кушнера в Украину на фоне усиления ракетных и дроновых атак рф на Киев отложили, но не отменили.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября подтвердил, что в ближайшие дни может состояться визит спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, но сначала они посетят москву.
4 сентября источник росСМИ сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят россию и Украину в субботу и воскресенье, 5 и 6 сентября.