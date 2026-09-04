Буданов не ожидает условий для прекращения огня до весны, но анонсировал переговоры при посредничестве США - NYT

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов анонсировал новый раунд переговоров в рамках мирных усилий по завершению войны, при посредничестве США, как ожидается, еще в этом месяце. Об этом он заявил в интервью The New York Times, опубликованном 4 сентября, пишет УНН.

Детали

Буданов сказал в почти часовом интервью, что "переговоры при посредничестве администрации Трампа ожидаются до конца сентября, через несколько дней после парламентских выборов в россии и за несколько недель до промежуточных выборов в США".

По его словам, "процесс, как ожидается, возобновится с визита в Киев Стива Уиткоффа, посланника администрации по вопросам мира, и Джареда Кушнера, зятя президента Трампа".

Хотя Уиткофф и Кушнер несколько раз ездили в москву, они не были в Киеве, несмотря на многочисленные официальные приглашения, отмечает издание.

Хотя переговоры могут возобновиться в этом месяце, сказал Буданов, "условия для прекращения огня вряд ли появятся до весны". "Ожидается, что россия попытается сломить Украину в очередной стратегической зимней бомбардировочной кампании, четвертой за время войны", - говорится при этом в публикации.

"Переговоры рано или поздно к чему-то приведут. Вы не можете воевать всю жизнь", - отметил он.

Дополнение

Глава МИД Украины Андрей Сибига 3 сентября анонсировал "новую динамику" в мирных усилиях ради окончания войны рф против Украины, с возвращением активной политико-дипломатической фазы, но отметил, что достичь этого без участия американской стороны нереалистично.

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планировали посетить москву и Киев 5-6 сентября, но, как сообщил источник одного из СМИ, Уиткофф "начал пугаться". Это побудило к обсуждению альтернативных планов.

О том, что специальный посланник США Стив Виткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер договорились впервые посетить Киев в рамках мирных усилий по прекращению войны, сообщалось еще в июле.

В конце августа отмечали, что визит Уиткоффа и Кушнера в Украину на фоне усиления ракетных и дроновых атак рф на Киев отложили, но не отменили.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября подтвердил, что в ближайшие дни может состояться визит спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, но сначала они посетят москву.

4 сентября источник росСМИ сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят россию и Украину в субботу и воскресенье, 5 и 6 сентября.