$44.730.1251.940.29
ukenru
09:47 • 6362 перегляди
"Віткофф злякався": перша поїздка посланців Трампа до Києва під питанням, обговорення тривають - ЗМІ
06:45 • 18017 перегляди
2000 гривень відсьогодні в обігу - які особливості і чи зросте інфляціяPhotoVideo
4 вересня, 04:30 • 26963 перегляди
росія атакувала Одесу, Запоріжжя та Кропивницький – є загиблий і постраждаліPhoto
4 вересня, 03:45 • 33131 перегляди
Санкції проти росії застрягли в Конгресі США, голосування можуть відкласти до виборів
4 вересня, 02:56 • 25892 перегляди
Британія і Франція обговорили запуск в Україні виробництва ракет SCALP
4 вересня, 01:16 • 22800 перегляди
Повітряні сили вперше показали Skyranger 35, які Україна отримала таємноPhotoVideo
4 вересня, 00:18 • 20820 перегляди
Спеціально для України створили дешевий підводний дрон для ударів по російських кораблях і мостахPhoto
3 вересня, 23:58 • 16463 перегляди
рф будує у Криму морський дроно-порт, під загрозою можуть опинитися Одеса та Миколаїв
3 вересня, 21:56 • 15070 перегляди
Удари по НПЗ дедалі дорожче обходяться російському бюджету – нафтогазові доходи різко впали
3 вересня, 20:30 • 13426 перегляди
Польща закликала ЄС вислати значну частину російських дипломатів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.3м/с
38%
746мм
Популярнi новини
У Єгипті знайшли неушкоджену гробницю високопоставленого чиновника віком понад 4 тисячі років4 вересня, 01:05 • 17434 перегляди
Тихоокеанські країни виступили проти ракетних випробувань Китаю, лише одна держава промовчала4 вересня, 03:15 • 14810 перегляди
російський аналог Starlink втрачає супутники, але розробники заявили про "випередження графіка"4 вересня, 03:31 • 18089 перегляди
Віткофф і Кушнер найближчими днями можуть приїхати до Києва та москви06:55 • 17787 перегляди
Посланців Трампа спочатку очікують у москві, а потім у Києві - розкрили дати09:11 • 9360 перегляди
Публікації
Шість фільмів, які вийдуть в український прокат у вересні 2026 рокуVideo10:00 • 3488 перегляди
Гран-прі Італії 2026 Формули-1: розклад та де дивитися гонку в МонціPhotoVideo3 вересня, 16:47 • 38262 перегляди
IFA 2026 у Берліні: які новинки техніки покажуть світу Photo3 вересня, 12:29 • 46815 перегляди
Лізинг чи роялті: Мінфін може вирішити проблему, через яку БЕБ переслідує авіакомпанії
Ексклюзив
3 вересня, 08:19 • 56309 перегляди
Ідеї заготовок для ароматних чаїв на зимуPhoto3 вересня, 07:14 • 56868 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Андрій Бутенко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Крим
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 26337 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 23664 перегляди
Дженніфер Лоуренс зізналася, яку незвичну пластичну операцію дуже хоче зробити, але не наважується3 вересня, 22:05 • 23445 перегляди
Навколо "Джентльменів" вирують чутки про кастинг Меган Маркл - що кажуть зірки серіалуVideo3 вересня, 07:08 • 41742 перегляди
Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBOVideo2 вересня, 16:24 • 59229 перегляди
Актуальне
С-300
Ракетна система С-400
IRIS-T
Шахед-136
P-800 Oniks

"Віткофф злякався": перша поїздка посланців Трампа до Києва під питанням, обговорення тривають - ЗМІ

Київ • УНН

 • 6376 перегляди

Віткофф і Кушнер планували відвідати москву та Київ 5–6 вересня. Через побоювання Віткоффа дату поїздки до України обговорюють.

"Віткофф злякався": перша поїздка посланців Трампа до Києва під питанням, обговорення тривають - ЗМІ

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планували відвідати москву та Київ 5-6 вересня, але Віткофф "почав лякатися". Це спонукало до обговорення альтернативних планів. Про це з посиланням на особу, знайому з цим питанням, повідомило Kyiv Independent 4 вересня, передає УНН.

Деталі

"росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливий до російських настроїв", - сказало джерело.

"Їм там кажуть, що це небезпечно", - додало джерело.

Водночас джерело Reuters, знайоме з цим питанням, вказало, що "обговорення щодо поїздки американських перемовників до України тривають, і команди говорили про 6 вересня як про можливу дату".

Контекст

Ще у липні повідомлялося, що спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер домовилися вперше відвідати Київ у межах мирних зусиль для припинення війни.

Наприкінці серпня зазначали, що візит Віткоффа та Кушнера до України, на тлі посилення ракетних і дронових атак рф на Київ, відклали, але не скасували.

Президент України Володимир Зеленський 3 вересня підтвердив, що у найближчі дні може відбутись візит спецпредставників президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва, але спершу вони відвідають москву.

Голова МЗС України Андрій Сибіга 3 вересня анонсував "нову динаміку" у мирних зусиллях задля закінчення війни рф проти України, з поверненням активної політико-дипломатичної фази, але зауважив, що досягти цього без участі американської сторони нереалістично. 

4 вересня джерело росЗМІ повідомило, що американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають росію та Україну в суботу та неділю, 5 та 6 вересня.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Reuters
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ