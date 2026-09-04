"Віткофф злякався": перша поїздка посланців Трампа до Києва під питанням, обговорення тривають - ЗМІ
Київ • УНН
Віткофф і Кушнер планували відвідати москву та Київ 5–6 вересня. Через побоювання Віткоффа дату поїздки до України обговорюють.
Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планували відвідати москву та Київ 5-6 вересня, але Віткофф "почав лякатися". Це спонукало до обговорення альтернативних планів. Про це з посиланням на особу, знайому з цим питанням, повідомило Kyiv Independent 4 вересня, передає УНН.
Деталі
"росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливий до російських настроїв", - сказало джерело.
"Їм там кажуть, що це небезпечно", - додало джерело.
Водночас джерело Reuters, знайоме з цим питанням, вказало, що "обговорення щодо поїздки американських перемовників до України тривають, і команди говорили про 6 вересня як про можливу дату".
Контекст
Ще у липні повідомлялося, що спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер домовилися вперше відвідати Київ у межах мирних зусиль для припинення війни.
Наприкінці серпня зазначали, що візит Віткоффа та Кушнера до України, на тлі посилення ракетних і дронових атак рф на Київ, відклали, але не скасували.
Президент України Володимир Зеленський 3 вересня підтвердив, що у найближчі дні може відбутись візит спецпредставників президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва, але спершу вони відвідають москву.
Голова МЗС України Андрій Сибіга 3 вересня анонсував "нову динаміку" у мирних зусиллях задля закінчення війни рф проти України, з поверненням активної політико-дипломатичної фази, але зауважив, що досягти цього без участі американської сторони нереалістично.
4 вересня джерело росЗМІ повідомило, що американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають росію та Україну в суботу та неділю, 5 та 6 вересня.