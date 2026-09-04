"Віткофф злякався": перша поїздка посланців Трампа до Києва під питанням, обговорення тривають - ЗМІ

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планували відвідати москву та Київ 5-6 вересня, але Віткофф "почав лякатися". Це спонукало до обговорення альтернативних планів. Про це з посиланням на особу, знайому з цим питанням, повідомило Kyiv Independent 4 вересня, передає УНН.

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"росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливий до російських настроїв", - сказало джерело.

"Їм там кажуть, що це небезпечно", - додало джерело.

Водночас джерело Reuters, знайоме з цим питанням, вказало, що "обговорення щодо поїздки американських перемовників до України тривають, і команди говорили про 6 вересня як про можливу дату".

Контекст

Ще у липні повідомлялося, що спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер домовилися вперше відвідати Київ у межах мирних зусиль для припинення війни.

Наприкінці серпня зазначали, що візит Віткоффа та Кушнера до України, на тлі посилення ракетних і дронових атак рф на Київ, відклали, але не скасували.

Президент України Володимир Зеленський 3 вересня підтвердив, що у найближчі дні може відбутись візит спецпредставників президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва, але спершу вони відвідають москву.

Голова МЗС України Андрій Сибіга 3 вересня анонсував "нову динаміку" у мирних зусиллях задля закінчення війни рф проти України, з поверненням активної політико-дипломатичної фази, але зауважив, що досягти цього без участі американської сторони нереалістично.

4 вересня джерело росЗМІ повідомило, що американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають росію та Україну в суботу та неділю, 5 та 6 вересня.