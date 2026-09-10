У Польщі показали свій "Залізний купол на мінімалках" проти російських ракет і дронів

У Польщі вперше представили проєкт нової системи ППО для боротьби з безпілотниками та крилатими ракетами, яку за концепцією порівнюють із "Залізним куполом на мінімалках". Комплекс розробляють європейська MBDA та польський Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, повідомляє Defense Express, пише УНН.

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Система має отримати стаціонарну пускову установку одразу на 32 зенітні ракети. MBDA відповідає за дешеву інфрачервону головку самонаведення та систему наведення, тоді як польська сторона розробляє інші компоненти.

Нові ракети планують використовувати для перехоплення дронів і крилатих ракет на дальності до 6 км та висоті до 5 км. Перші повноцінні випробування системи заплановані на 2027 рік.

32 ракети та пуск кожні 2 секунди

За задумом розробників, одна установка зможе нести 32 перехоплювачі та запускати по 1 ракеті кожні 2 секунди. Це має дозволити системі протидіяти масованим атакам безпілотників і крилатих ракет.

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Defense Express зазначає, що за своєю концепцією пускова установка нагадує ізраїльський "Залізний купол". Її можуть розміщувати навколо критично важливих об'єктів або на ймовірних маршрутах польоту російських дронів і ракет.

Систему також планують інтегрувати з польською командно-керуючою системою C2 Zenit, яка об'єднує різні засоби ППО та радіолокаційні станції. Це дозволить передавати дані про цілі безпосередньо пусковій установці, після чого ракета зможе самостійно захопити ціль інфрачервоною головкою самонаведення.

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