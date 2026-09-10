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В Польше показали свой «Железный купол на минималках» против российских ракет и дронов

Киев • УНН

 • 5196 просмотра

Польша разрабатывает комплекс ПВО с 32 ракетами для перехвата дронов и крылатых ракет на дальности до 6 км. Испытания запланированы на 2027 год.

В Польше показали свой «Железный купол на минималках» против российских ракет и дронов

В Польше впервые представили проект новой системы ПВО для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами, которую по концепции сравнивают с «Железным куполом на минималках». Комплекс разрабатывают европейская MBDA и польский Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Система должна получить стационарную пусковую установку сразу на 32 зенитные ракеты. MBDA отвечает за дешевую инфракрасную головку самонаведения и систему наведения, тогда как польская сторона разрабатывает другие компоненты.

Новые ракеты планируют использовать для перехвата дронов и крылатых ракет на дальности до 6 км и высоте до 5 км. Первые полноценные испытания системы запланированы на 2027 год.

32 ракеты и пуск каждые 2 секунды

По замыслу разработчиков, одна установка сможет нести 32 перехватчика и запускать по 1 ракете каждые 2 секунды. Это должно позволить системе противодействовать массированным атакам беспилотников и крылатых ракет.

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Defense Express отмечает, что по своей концепции пусковая установка напоминает израильский «Железный купол». Ее могут размещать вокруг критически важных объектов или на вероятных маршрутах полета российских дронов и ракет.

Систему также планируют интегрировать с польской командно-управляющей системой C2 Zenit, которая объединяет различные средства ПВО и радиолокационные станции. Это позволит передавать данные о целях непосредственно пусковой установке, после чего ракета сможет самостоятельно захватить цель инфракрасной головкой самонаведения.

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Степан Гафтко

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