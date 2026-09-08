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"Фламинго", RAM-2X и "Корал": что увидели гости оборонной выставки MSPO в Польше - фото

Киев • УНН

 • 5872 просмотра

Украинские производители представили на международной выставке в Польше широкий спектр вооружения.

"Фламинго", RAM-2X и "Корал": что увидели гости оборонной выставки MSPO в Польше - фото

В польском городе Кельце открылась Международная выставка оборонной промышленности Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. В этом году MSPO стала крупнейшей за всю историю выставки, в ней принимают участие более 1000 участников, среди которых и производители из Украины, передает корреспондент УНН с места события.

Детали

Выставка проходит в сотрудничестве с Министерством национальной обороны Польши и собрала в Кельце представителей правительств, военных структур и оборонной промышленности из десятков стран.

В первый день выставку посетил президент Польши Кароль Навроцкий.

Президент Польши Кароль Навроцкий на выставке MSPO-2026 в Кельце

В Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego принимает участие украинская компания Fire Point. Уже традиционно наибольшее внимание привлекла розовая крылатая ракета FP-5 "Фламинго".

FP-5 "Фламинго" — украинская крылатая ракета на стенде компании Fire Point на международной выставке MSPO-2026.

Также на стенде компании представлены полноразмерные образцы дальнобойного БПЛА FP-1 и баллистических ракет FP-7 и FP-9.

На стенде мы демонстрируем около 20% того, над чем работаем. Остальное, в частности R&D, новые технологии, компоненты и процессы, остается за кулисами. Самое важное происходит вокруг стенда. Именно здесь встречаются военные, производители, заказчики, поставщики и инженеры. Здесь начинаются разговоры, которые впоследствии могут превратиться в совместный проект

сообщал накануне выставки украинский производитель.

На выставочных стендах MSPO можно увидеть широкий спектр беспилотных систем и другого вооружения, которое используют Силы обороны.

Особое внимание на выставке привлекает ударный беспилотник RAM-2X от Ukrspecsystems. Его впервые представили публично. Также на стенде компании можно увидеть разведывательный беспилотный комплекс SHARK-M.

Беспилотники RAM-2X и SHARK-M на стенде Ukrspecsystems на выставке в Польше.

Также на выставке представлен беспилотный летательный аппарат KORT — еще одна украинская разработка, которую посетители MSPO могут увидеть среди экспозиции отечественных производителей.

Украинская разработка KORT представлена на международной выставке MSPO-2026.

Среди представленных образцов есть и украинский дрон-камикадзе большой дальности "Лютый".

Украинский дальнобойный ударный БПЛА "Лютый" на выставке MSPO-2026.

Еще одно представленное на выставке украинское дальнобойное средство поражения — реактивный дрон "Пекло". Этот тип вооружения предназначен для поражения целей на значительном расстоянии от линии фронта.

Украинский реактивный беспилотник "Пекло" представлен на выставке MSPO-2026.

Свою продукцию на Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego демонстрирует и "Укроборонпром". Среди прочего, во время оборонной выставки в Польше впервые показали пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Корал". Комплекс разрабатывают, в частности, для противовоздушной обороны и перехвата воздушных целей.

Пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Корал" на стенде "Укроборонпрома" на выставке MSPO-2026 в Польше.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego продлится четыре дня: с 8 по 11 сентября. Программа нынешней выставки включает несколько десятков конференций, семинаров, дебатов и специальных мероприятий, организованных национальными и международными партнерами.

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Юлия Мельник

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