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В Украине создали новую ракету РК-19, чтобы сбивать российские «Бандероли»

Киев • УНН

 • 2662 просмотра

РК-19 имеет дальность до 10 км и боевую часть массой 14,3 кг. Её создали для перехвата дронов и крылатых ракет типа «Бандероль».

В Украине создали новую ракету РК-19, чтобы сбивать российские «Бандероли»

Украинское КБ «Луч» представило зенитную ракету РК-19, предназначенную для советских комплексов ПВО «Оса». Она должна заменить дефицитные штатные ракеты и может применяться против реактивных дронов и крылатых ракет, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

РК-19 предназначена для перехвата дозвуковых и сверхзвуковых целей. Ракета использует радиокомандное наведение, неконтактный подрыв и оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 14,3 кг.

Заявленная дальность поражения составляет до 10 км, высота — до 5 км, максимальная скорость полета — 600 км/ч. Масса ракеты вместе с транспортно-пусковым контейнером составляет 163 кг.

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По характеристикам РК-19 близка к штатной ракете 9М33М3 для «Оса-АКМ», однако имеет более высокую максимальную скорость. Из-за дефицита старых перехватчиков украинские военные ранее были вынуждены использовать менее эффективные ракеты или интегрировать ракеты класса «воздух — воздух», в частности Р-73.

В Defense Express отмечают, что появление РК-19 позволит продолжить эксплуатацию ЗРК «Оса» и использовать их против аэродинамических целей, в частности реактивных дронов и крылатых ракет типа «Бандероль».

Стоимость РК-19 и объемы ее производства пока не разглашаются.

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