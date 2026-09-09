В Україні створили нову ракету РК-19, щоб збивати російські "Бандеролі"
Київ • УНН
РК-19 має дальність до 10 км і бойову частину 14,3 кг. Її створили для перехоплення дронів і крилатих ракет типу «Бандероль».
Українське КБ "Луч" представило зенітну ракету РК-19, призначену для радянських комплексів ППО "Оса". Вона має замінити дефіцитні штатні ракети та може застосовуватися проти реактивних дронів і крилатих ракет, повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
РК-19 призначена для перехоплення дозвукових і надзвукових цілей. Ракета використовує радіокомандне наведення, неконтактний підрив та оснащена уламково-фугасною бойовою частиною масою 14,3 кг.
Заявлена дальність ураження становить до 10 км, висота – до 5 км, максимальна швидкість польоту – 600 км/год. Маса ракети разом із транспортно-пусковим контейнером становить 163 кг.
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За характеристиками РК-19 близька до штатної ракети 9М33М3 для "Оса-АКМ", однак має вищу максимальну швидкість. Через дефіцит старих перехоплювачів українські військові раніше були змушені використовувати менш ефективні ракети або інтегрувати ракети класу "повітря-повітря", зокрема Р-73.
У Defense Express зазначають, що поява РК-19 дозволить продовжити експлуатацію ЗРК "Оса" та використовувати їх проти аеродинамічних цілей, зокрема реактивних дронів і крилатих ракет типу "Бандероль".
Вартість РК-19 та обсяги її виробництва наразі не розголошуються.
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