Україна сподівається на підтримку США в реалізації антибалістичного проєкту Freyja - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський розраховує на підтримку США у реалізації антибалістичного проєкту Freyja.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на підтримку США у реалізації антибалістичної системи Freyja. Водночас він наголосив, що робота над проєктом триває спільно з європейськими партнерами, повідомляє УНН.
Деталі
Потрібні ракети, ви знаєте. Ми готуємо свою програму Freyja, дуже надіємося, що і цю програму будуть американці підтримувати, але тим не менш з європейцями ми точно отримаємо бажаний результат. Поки результату цього не буде, нам потрібні пакети балістики від американців. Вони почули детально, що нам потрібно і на коли нам потрібно
Коментуючи нічну атаку росіян Володимир Зеленський наголосив, що українські військові збили близько 90% повітряних цілей, однак із балістичними ракетами ситуація залишається складною.
Раніше президент Володимир Зеленський анонсував зустрічі з представниками держав та оборонних компаній, залучених до розробки спільної антибалістичної програми Freyja.
Fire Point на оборонній MSPO у Польщі покаже FP-5 "Фламінго" та балістичні ракети FP-7 і FP-907.09.26, 15:38 • 55969 переглядiв
Що таке Freyja
Freyja - ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи, перший трек Антибалістичної коаліції, до якої входять 10 держав та понад десяток провідних оборонних компаній Європи. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет.
Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла УНН генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми - радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень. Перше перехоплення балістичної цілі системою заплановане на 2027 рік.