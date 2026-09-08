Україна сподівається на підтримку США в реалізації антибалістичного проєкту Freyja - Зеленський

До €45 млрд у 2026 році: які умови має виконати Україна для отримання фінансування ЄС

Ліга чемпіонів УЄФА 2026/27: розклад першого туру

Метро та міські установи працюватимуть, а масові заходи обмежать - як зміниться життя у Києві після 10 вересня

Fire Point на оборонній MSPO у Польщі покаже FP-5 "Фламінго" та балістичні ракети FP-7 і FP-9