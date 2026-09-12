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Леді Гага вперше стала мамою – співачка народила дитину від Майкла Поланскі

Київ • УНН

 • 2138 перегляди

Леді Гага та Майкл Поланскі стали батьками вперше. Пара не розкрила стать, ім’я та інші подробиці про дитину.

Леді Гага вперше стала мамою – співачка народила дитину від Майкла Поланскі

40-річна американська співачка Леді Гага та її наречений, підприємець Майкл Поланскі, стали батьками. Для пари це перша спільна дитина, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Леді Гага та Поланскі заручилися понад 2 роки тому, а про свої стосунки публічно оголосили ще у 2020 році. Пара неодноразово обговорювала створення сім'ї ще до народження первістка

Раніше співачка зізнавалася, що материнство було однією з її головних життєвих цілей.

Я хотіла б зробити багато речей. Усі ці можливості відкриті. Але найбільше я хочу стати мамою. Сподіваюся, це буде моя наступна головна роль

– розповідала Гага у 2025 році.

Водночас артистка говорила, що мала певні побоювання щодо материнства та того, як поєднуватиме його з кар'єрою. За її словами, вона та Поланскі хочуть дати своїм дітям можливість самостійно визначати, ким вони хочуть бути, не нав'язуючи їм спосіб життя знаменитих батьків.

Ім'я, стать та інші подробиці про новонароджену дитину пара наразі не розкрила.

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Степан Гафтко

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