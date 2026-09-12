Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански

40-летняя американская певица Леди Гага и её жених, предприниматель Майкл Полански, стали родителями. Для пары это первый общий ребёнок, сообщает E! News, пишет УНН.

Подробности

Леди Гага и Полански обручились более 2 лет назад, а о своих отношениях публично объявили ещё в 2020 году. Пара неоднократно обсуждала создание семьи ещё до рождения первенца

Ранее певица признавалась, что материнство было одной из её главных жизненных целей.

Я хотела бы сделать много вещей. Все эти возможности открыты. Но больше всего я хочу стать мамой. Надеюсь, это будет моя следующая главная роль — рассказывала Гага в 2025 году.

В то же время артистка говорила, что у неё были определённые опасения по поводу материнства и того, как она будет совмещать его с карьерой. По её словам, они с Полански хотят дать своим детям возможность самостоятельно определять, кем они хотят быть, не навязывая им образ жизни знаменитых родителей.

Имя, пол и другие подробности о новорождённом ребёнке пара пока не раскрыла.

Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев