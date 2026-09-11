Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев

Дженнифер Лоуренс после многих лет избегания публичных социальных сетей создала официальный аккаунт в Instagram. В первом же видео актриса пошутила, что удалится с платформы, если увидит негативные комментарии, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

36-летняя звезда "Голодных игр" зарегистрировалась под именем @jlaw и пошутила в описании профиля, что желаемое имя "Jennifer Lawrence" уже занято. За короткое время на неё подписались почти 1 млн пользователей.

Итак, я попробую. И если кто-нибудь скажет что-то негативное, я удалюсь. Немедленно. Без лишних вопросов — сказала Лоуренс в первом видео.

Актриса годами избегала социальных сетей

В Stories она продолжила шутить, что даже "злые или агрессивные комментарии" могут повлиять на "ребёнка", имея в виду себя.

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Ещё в 2014 году Лоуренс говорила, что плохо разбирается в технологиях и не представляет себя активной пользовательницей социальных сетей. В 2019 году актриса призналась, что всё же следит за происходящим в интернете, но в основном молча из-за большого количества негатива.

В то же время Лоуренс ранее рассказывала, что у неё есть тайный аккаунт в TikTok, где она иногда активно спорит в комментариях. По её словам, особенно эмоциональными были дискуссии о реалити-шоу и британской королевской семье.

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