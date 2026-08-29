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Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сцену

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Селин Дион заметили в Париже перед возвращением на сцену в сентябре. Певица должна выступать в столице Франции до мая 2027 года.

Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сцену

Канадская певица Селин Дион 28 августа появилась перед поклонниками и фотографами в Париже — это стало ее первым публичным выходом примерно за два года. Об этом сообщает E! News накануне запланированной серии концертов артистки во французской столице, пишет УНН.

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58-летнюю исполнительницу хита "My Heart Will Go On" заметили возле отеля в Париже. Дион была одета в бежевый тренч и солнцезащитные очки и пообщалась с поклонниками, которые ее ждали.

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Появление певицы состоялось за несколько недель до ее возвращения на сцену. В сентябре Дион должна начать концертную резиденцию в Париже, которую анонсировала в марте по случаю своего 58-летия.

Селин Дион возвращается к регулярным выступлениям

В этом году я получаю лучший подарок на день рождения в моей жизни. У меня будет шанс увидеть вас, выступить для вас

— говорила Дион, анонсируя концерты.

Сентябрьские выступления станут для обладательницы "Грэмми" первыми после ее появления на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Серия концертов во французской столице должна продлиться до мая 2027 года.

Перед возвращением на сцену Дион рассказывала, что хочет полностью посвятить себя выступлениям после длительного перерыва. В 2022 году певица сообщила, что у нее диагностировали синдром ригидного человека, из-за чего она была вынуждена существенно сократить концертную деятельность.

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Степан Гафтко

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