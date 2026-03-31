Селин Дион объявила первые концерты после диагноза синдрома скованности
Киев • УНН
Певица выступит осенью 2026 года с серией шоу на арене Paris La Défense. Это первое возвращение звезды на сцену после диагностирования синдрома скованности.
Селин Дион вернется на сцену осенью 2026 года – это будет ее первая серия концертов после того, как в 2022 году певица сообщила о диагнозе синдрома ригидности. О новых выступлениях артистка объявила 30 марта, а ее резиденция будет в Париже. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Дион проведет 10 концертов на арене Paris La Défense с 12 сентября по 14 октября. Серия выступлений будет называться "Céline Dion Paris 2026" и станет ее первым масштабным возвращением к живым шоу после длительного перерыва из-за проблем со здоровьем.
В видеообращении, записанном возле Эйфелевой башни в день ее 58-летия, певица поблагодарила поклонников за поддержку и сказала, что чувствует себя "сильной" и "радостной" из-за возвращения на сцену.
В течение последних нескольких лет, каждый прошедший день, я чувствовала ваши молитвы и поддержку. В этом году у меня есть возможность снова увидеть вас, выступить для вас в Париже
В программе шоу заявлены ее самые известные песни на английском и французском языках. Постановкой занимается креативный директор Вилло Перрон.
Что известно о возвращении артистки
После объявления о синдроме ригидности в 2022 году Селин Дион почти полностью прекратила концертную деятельность и отменила тур Courage World Tour. Одним из немногих ее публичных выступлений за это время стало исполнение песни на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Предварительная регистрация на концерты в Париже продлится до 2 апреля, а продажа билетов стартует 7 апреля. Арена Paris La Défense вмещает около 40 тысяч зрителей.
