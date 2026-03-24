Селин Дион анонсировала ряд концертов в Париже после длительной паузы
Киев • УНН
Певица будет выступать дважды в неделю в сентябре и октябре на Paris La Défense Arena. Это первые сольные шоу звезды после диагностирования синдрома скованного человека.
Мировая поп-звезда Селин Дион возвращается на сцену после длительного перерыва, вызванного проблемами со здоровьем. В этом году певица планирует серию концертов в Париже, которые пройдут на новой арене Paris La Défense Arena, способной принять 40 тысяч зрителей. Организацией шоу занимается концерн Live Nation, а саму арену уже посетили такие артисты, как Тейлор Свифт, The Rolling Stones и Кендрик Ламар, передает УНН со ссылкой на Variety.
Концерты будут проходить дважды в неделю в течение сентября и октября. История этого возвращения началась еще в 2020 году, когда мировой тур Courage World Tour должен был посетить Париж, но пандемия и последующие проблемы со здоровьем певицы отложили планы. В 2022 году Дион диагностировали редкое неврологическое заболевание — синдром скованного человека, который затрудняет движения и влияет на вокальные возможности.
Селин Дион в роли Гринча: певица оригинально поздравила фанатов с Рождеством25.12.25, 20:22 • 4652 просмотра
Борьба с болезнью стала основой документального фильма "I Am: Celine Dion" 2024 года, режиссером которого стала Ирен Тейлор. Недавно Дион поделилась воспоминаниями о творческих проектах с французским каналом M6, в частности о сотрудничестве с легендарным Жан-Жаком Голдманом.
Возвращение Дион на сцену уже произвело впечатление на зрителей: во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 2024 года она исполнила песню Эдит Пиаф возле Эйфелевой башни, что стало знаковым моментом ее творческого возрождения.
Селин Дион официально присоединилась к TikTok, где планирует делиться закулисными моментами и личными историями. Ее первые видео уже вызвали положительную реакцию и собрали миллионы подписчиков.