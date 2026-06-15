США сосредоточились на войне в Украине — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь США сосредоточены на завершении войны в Украине, передает УНН.

Очень хороший разговор вчера был с президентом Зеленским и президентом путиным. И я вижу, что, возможно, мы сможем что-то там сделать. Действительно так думаю. Думаю, они оба открыты к этому. Так что, знаете, теперь, когда это завершено, мы сосредоточимся на этом. Посмотрим, сможем ли мы это решить - сказал Трамп.

путин цинично поздравил Трампа, а затем ударил по Украине - Зеленский

Он добавил, что 25 тыс. человек погибают ежемесячно, и "этого не должно происходить".

Но вчера состоялись два очень хороших разговора, мы будем говорить об этом. Также у нас был действительно захватывающий... Думаю, возможно, один из самых невероятных вечеров в истории Белого дома у нас был вечер вчера с бойцами. И я был очень счастлив. Я звонил вчера вечером, очень поздно вечером, чтобы поздравить - добавил Трамп.

путин тоже провел разговор с Трампом — поздравил с юбилеем и жаловался на удары ВСУ

Напомним

Президент США Дональд Трамп прибыл в Эвиан-ле-Бен, Франция, на саммит G-7.

Макрон на G7 будет убеждать Трампа продолжить поддержку Украины и давить на россию — СМИ