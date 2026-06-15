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США сосредоточились на войне в Украине — Трамп

Киев • УНН

 • 5718 просмотра

Дональд Трамп обсудил мир с Зеленским и путиным в ходе разговоров. Теперь США сосредоточат усилия на окончательном завершении войны в Украине.

США сосредоточились на войне в Украине — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь США сосредоточены на завершении войны в Украине, передает УНН

Очень хороший разговор вчера был с президентом Зеленским и президентом путиным. И я вижу, что, возможно, мы сможем что-то там сделать. Действительно так думаю. Думаю, они оба открыты к этому. Так что, знаете, теперь, когда это завершено, мы сосредоточимся на этом. Посмотрим, сможем ли мы это решить 

- сказал Трамп. 

путин цинично поздравил Трампа, а затем ударил по Украине - Зеленский15.06.26, 11:45 • 4106 просмотров

Он добавил, что 25 тыс. человек погибают ежемесячно, и "этого не должно происходить". 

Но вчера состоялись два очень хороших разговора, мы будем говорить об этом. Также у нас был действительно захватывающий... Думаю, возможно, один из самых невероятных вечеров в истории Белого дома у нас был вечер вчера с бойцами. И я был очень счастлив. Я звонил вчера вечером, очень поздно вечером, чтобы поздравить 

- добавил Трамп. 

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Напомним 

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Павел Башинский

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