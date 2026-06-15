Макрон на G7 будет убеждать Трампа продолжить поддержку Украины и давить на россию — СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет стремиться убедить президента США Дональда Трампа продолжить поддержку Украины и усилить давление на россию, чтобы помочь достичь мирного соглашения, передает УНН со ссылкой на AP.

В понедельник Макрон должен встретиться с Трампом на саммите G7 во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, к которому, как ожидается, во вторник присоединится Президент Украины Владимир Зеленский для переговоров.

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В интервью французскому телеканалу TF1 Макрон заявил, что хочет, чтобы Соединенные Штаты сказали: "Мы с вами, мы продолжим поддерживать Украину и усилим давление на россию, чтобы достичь содержательных переговоров".

"Правильные переговоры — это те, в которых Украина и россия находятся за столом переговоров, но также присутствуют европейцы и американцы", — сказал Макрон.

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