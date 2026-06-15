Макрон на G7 будет убеждать Трампа продолжить поддержку Украины и давить на россию — СМИ
Киев • УНН
Макрон на саммите G7 будет убеждать Трампа продолжить поддержку Украины. Президент Франции настаивает на давлении на россию для начала мирных переговоров.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет стремиться убедить президента США Дональда Трампа продолжить поддержку Украины и усилить давление на россию, чтобы помочь достичь мирного соглашения, передает УНН со ссылкой на AP.
В понедельник Макрон должен встретиться с Трампом на саммите G7 во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, к которому, как ожидается, во вторник присоединится Президент Украины Владимир Зеленский для переговоров.
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В интервью французскому телеканалу TF1 Макрон заявил, что хочет, чтобы Соединенные Штаты сказали: "Мы с вами, мы продолжим поддерживать Украину и усилим давление на россию, чтобы достичь содержательных переговоров".
"Правильные переговоры — это те, в которых Украина и россия находятся за столом переговоров, но также присутствуют европейцы и американцы", — сказал Макрон.
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